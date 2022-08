Muziek, foodtrucks, fietsen en een kinderfeest: dit zijn onze weekendtips voor de Kempen

Watou Brouwerij St.Bernardus in de prijzen op World Beer Awards: “Mooie bekroning voor het harde werk”

Brouwerij St.Bernardus in Watou sleepte op de World Beer Awards 2022 verschillende prijzen in de wacht. Zo verwierf de St.Bernardus Tripel een gouden medaille in de categorie ‘Belgian Style Tripel’. De St.Bernardus Prior 8 en de St.Bernardus Wit namen respectievelijk een bronzen en een zilveren medaille mee naar huis.

8:53