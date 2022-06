MR en cd&v vragen alternatief voor traditioneel vuurwerk in Brussel

Beringen Limburgse aquarium­clubs organise­ren 30ste LimBeurs

Op zondag 3 juli 2020 organiseren de aquariumclubs uit Limburg samen de 30ste LimBeurs. Eén van de grootste deelnemende clubs is Zilverhaai uit Beringen. Het event vindt plaats van 10 tot 16 uur. “LimBeurs 2022 staat garant voor de komst van duizenden liefhebbers van aquarium- terrarium- en vijver uit binnen- en buitenland”, zegt Jos Luyten van LimBeurs. “Sterk aantrekkingspunt is het aanbod van planten en cichliden. Het aanbod is echter niet beperkt tot vissen en planten. Integendeel, alle materialen die enigszins met de aquarium en terrariumhobby verwant zijn, worden er verhandeld. Ook het vijvergebeuren is op de LimBeurs enorm toegenomen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor volwassenen. Plaats van het gebeuren is Sportcentrum Karteria te Diest. Alle info op www.limbeurs.be.

11:53