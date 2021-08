Motorrijder knalt op aanhangwagen in Rotem, hulpdiensten kunnen man niet meer redden

Kortrijk Schade te groot na brand: gloednieuw wokrestau­rant zal niet openen op 1 september

17:32 Kastit Mohcine zal nog even moeten wachten om de eerste klanten te verwelkomen in zijn nieuw wokrestaurant langs de Wandelingstraat in Kortrijk. De voorziene openingsdatum van 1 september komt te vroeg na de nachtelijke brand van eerder deze week.