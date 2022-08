Motorrijder in ziekenhuis na allergische reactie van wespensteek

BoutersemEen zestiger uit Hélécine, net over de taalgrens in Waals-Brabant, is dinsdagmiddag in de Smidstraat (N234) in Boutersem met zijn motor ten val gekomen na een wespensteek in de hals. De man kreeg een allergische reactie en werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoeddienst.