Motorcrosser Siegfried (38) verongelukt tijdens training: “Uit respect blijft het circuit voorlopig gesloten”

WERCHTER Animal Rescue vzw redt jonge bever op de dool uit Demer

Een jonge bever is zaterdagochtend aan de Soldatenbrug in Werchter uit het water gehaald door Animal Rescue vzw. Het waren wandelaars die het verzwakte dier opmerkte. Of het verstoten is door zijn ouders of er een andere reden is, dat het dier daar vertoefde, wordt nog onderzocht.

18:00