Zeven miljoen euro voor herstel van Fort 4 in Mortsel

19 januari 2020

16u53 0 Mortsel De Vlaamse overheid en de stad Mortsel pompen samen zo’n negen miljoen euro in de restauratiewerken van Fort 4. De werken aan het dak startten afgelopen najaar, maar er staan nog werken op het programma.

Het bakstenen fort van Mortsel werd net als de andere overgebleven Brialmontforten gebouw in de jaren 1860-1864. Het Duitse leger gebruikte ze bijna honderd jaar later ook en bouwde er zelfs stenen loodsen. Nadien deed het dienst als militair magazijn. In tegenstelling tot andere forten, bleef dat van Morsel lange tijd in handen van Defensie, maar uiteindelijk werd de stad Mortsel toch eigenaar. Heel wat restauratiewerken werden destijds al gedaan, maar de historische en beschermde site heeft nog investeringen nodig.

Resem werken

Minister Matthias Diependaele (N-VA) bracht – omdat hij toch op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Mortsel moest zijn – een bezoek aan de site. De Vlaamse minister van onder meer Onroerend Erfgoed investeert via zijn departement zo’n zeven miljoen euro. De stad Mortsel doet er zelf nog eens twee miljoen euro bovenop. De kredieten werden jaren geleden al vastgelegd. “Sinds midden september wordt het dak van dit historisch waardevol erfgoed onder handen genomen”, zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “ Doorheen de tijd waren er erg veel bomen en struiken op gaan groeien. Mooi op zich, maar de wortels brachten het reduit enorme schade toe. De wortels maakten het metselwerk kapot en samen met de waterinsijpeling vroeg dat om een grondige aanpak. De voorbije maanden werden de bomen, struiken en aarde van het dak weggehaald via een ingenieuze containerbrug over de droge gracht. Nadat het dak waterdicht is gemaakt, kunnen de muren uitdrogen. Het dak wordt nadien opnieuw van onderhoudsvriendelijk groen voorzien. Daarna worden het officierengebouw en de brug aangepakt en tot slot ook de binnenkant en gevel van het reduit. Ook de wegen op het fort worden gerestaureerd zodat ze gebruikt kunnen worden.”

Samen met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Kempens Landschap wordt ondertussen ook volop nagedacht over mogelijke toekomstige invullingen van FORT 4.