Zaakvoerder Steven (48) van Autobrandt overlijdt na val van stelling Sander Bral

24 april 2020

22u14 4 Mortsel De 48-jarige Steven Brandt van de bekende autohandel Autobrandt op de Krijgsbaan in Mortsel is donderdag overleden. Dinsdag viel hij tijdens werken van een stelling en kwam hij op zijn hoofd terecht. Na twee dagen intensieve zorgen in het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde dinsdag toen hij aan het schilderen was op een stelling. De zaakvoerder van Autobrandt viel naar beneden en kwam op zijn hoofd terecht. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.Daar vocht hij voor zijn leven tot hij donderdag bezweek.

Autobrandt is een familiebedrijf gespecialiseerd in de aan- en verkoop van tweedehandswagens. Het bedrijf herstelt en onderhoudt ook auto’s. In 2010 al werd Autobrandt verkozen tot ‘Member of the year’ door Federauto/Traxio. Dit jaar werd Autobrandt voor de derde keer bekroond door de gebruikers van Autoscout24 als ‘topverkoper’.

Steven Brandt werd 48. Hij laat een vrouw, twee kinderen en drie stiefkinderen na.