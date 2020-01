Woonwagenpark Gasthuishoeven wordt gesaneerd en opgeknapt dit jaar Sander Bral

08 januari 2020

16u32 1 Mortsel Problemen met septische putten, erbarmelijke staat van sanitair en betonrot. Het woonwagenterrein aan de Gasthuishoeven in Mortsel moet dringend gesaneerd worden. In 2021 zal het terrein volledig vernieuwd zijn met een nieuwe centrale gemeenschapsruimte. In tussentijd moeten de 26 woonwagens verhuizen naar een locatie in de buurt. De Vlaamse overheid subsidieert twee miljoen euro voor de sanering en heraanleg van de site.

In 1979 nam het lokaal bestuur van Mortsel het woonwagenterrein aan Gasthuishoeven over, dat er toen al vijf jaar gevestigd lag onder de vleugels van Bond Zonder Naam. Door de decennia heen verloederde het terrein en momenteel moet het dringend gesaneerd worden. Een nieuw terrein op een andere locatie is volgens een studiebureau en het stadsbestuur niet mogelijk. De huidige bewoners zullen dus tijdelijk moeten verhuizen terwijl de werken plaatsvinden. De stad voorziet daarvoor een terrein in de buurt.

Ontmoetingsplaats

Het gesaneerde en vernieuwde terrein zal plaats bieden aan 26 woonwagenplaatsen, net zoals het huidige park. Er komt anders dan vandaag een aparte toegangsweg dan degene richting de nabijgelegen sportvelden en in het midden van het terrein komt er een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats. De Vlaamse overheid subsidieert twee miljoen euro voor de sanering en de heraanleg van het woonwagenpark. De stad zal nog honderdduizend euro extra moeten ophoesten voor de heraanleg van de toegangswegen en de tijdelijke verhuis van het park.

In maart verhuizen de eerste bewoners naar de nieuwe tijdelijke site. De werken zullen ongeveer één jaar duren.