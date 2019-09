Wiskundeprof brengt fantasy-boek uit: “Na een hele dag cijfertjes doet het deugd om je fantasie op hol te laten slaan” Sander Bral

27 september 2019

11u27 26 Mortsel Overdag goochelen met cijfers en wiskundige abstractie en ’s avonds fantaseren over elfen, draken en trollen. Voor een professor wiskunde aan de Universiteit Antwerpen heeft Werner Peeters (47) uit Mortsel een wel heel bijzondere hobby. Met ‘De Dochter van het Licht’ brengt de prof nu het eerste deel van een nieuwe boekenreeks uit dat zich afspeelt in een magische Scandinavische wereld.

Toen een jonge Werner Peeters op zijn achttien jaar zijn verdere loopbaan moest uitstippelen, waren zijn toenmalige docenten Nederlands en wiskunde om hem aan het touwtrekken. “Ze zagen dat ik talent had voor beide disciplines en stimuleerde me om in hun vakgebied verder te studeren”, herbeleeft Werner. “Ik heb lang getwijfeld tussen Germaanse en wiskunde, maar uiteindelijk is het toch dat laatste geworden. Het leek me iets realistischer om beroepsmatig met wiskunde bezig te zijn en te schrijven in mijn vrije tijd, dan andersom.”

“Spijt heb ik nooit gehad van die beslissing, wiskunde is voor mij nog steeds een zeer boeiende wetenschap. Maar na al dat abstracte gedoe is het leuk om ’s avonds thuis te komen en je achter de tekstverwerker te zetten om met volledig andere dingen bezig te zijn. Ik ben gelukkig getrouwd maar kinderen hebben we niet, dus ik heb een zee van tijd”, lacht Werner.

De verfilming van Robert Jordans ‘Het Rad des Tijds' zou na het aflopen van Game of Thrones wel eens the next big thing kunnen worden. Werner Peeters

“In mijn jeugd was ik al zeer geïntrigeerd door fantasy en heb ik een halve bibliotheek verslonden”, glimlacht Werner. “Mijn favoriete serie is nog steeds ‘Het Rad des tijds’ van Robert Jordan, een veertiendelige reeks met duizend bladzijden per boek. Daar komt binnenkort een televisieserie van en zou na het aflopen van Game of Thrones wel eens the next big thing kunnen worden.”

Filmblog

“Toen ik wiskunde ging studeren aan de unief zat mijn achterhoofd al boordevol ideeën en verhalen die ik wilde neerpennen, maar veel tijd had ik er niet voor. Ik was vooral met mijn studies bezig en startte ook een blog met filmrecensies, waar ik trouwens nog steeds mee bezig ben. Zelf schrijven heeft dus jarenlang op een laag pitje gestaan maar op een bepaald moment begon het toch te kriebelen en ben ik aan ‘De Dochter van het Licht’ begonnen, het eerste deel van ‘De Saga van Nordland’, een magische wereld die al langer door mijn hoofd spookte.”

Qivanna

In ‘De Dochter van het Licht’ creëerde Werner zijn eigen magische wereld. “Het doet denken aan een middeleeuws Scandinavië met magische elementen zoals wat ik zelf de ‘qivanna’ noem: sprekende, intelligente katten. Het verhaal gaat over een meisje dat ontdekt dat ze een speciale gave heeft, dat ze spontaan vuur kan laten ontbranden. Wanneer men misbruik wil maken van haar gave, verzet ze zich. Dan begint het grote avontuur.”

Trots

“Mijn ambitie met dit boek?”, vraagt Werner zich af. “Eerder klein, fantasy-schrijvers worden zelden heel groot en het is moeilijk om ervan te leven, zéker als je in het Nederlands schrijft. Ik vind het gewoon leuk om ermee bezig te zijn en ook wel ergens trots dat er een uitgever is die mijn verhalen wil uitbrengen.”

Het eerste deel ‘De Dochter van het Licht’ van ‘De Saga van Nordland’ is te koop via verschillende kanalen. Deel twee is klaar en komt uit rond de feestdagen en Werner schrijft momenteel aan de twee laatste boeken. “Daarna? Dat zien we wel. Mogelijk schrijf ik verder aan dezelfde magische wereld die zich dan bijvoorbeeld in een ander werelddeel of andere tijdsgeest situeert. Ik heb alleszins nog inspiratie genoeg om een hele bibliotheek te vullen”, lacht Werner.