Wie zoekt nog een kampplaats? Scouts 121 Mortsel heeft plots locatie op overschot na misverstand Annelin Marien

15 juli 2019

12u50 3 Mortsel Scouts 121 uit Mortsel is dringend op zoek naar een jeugdbeweging die hun kampplaats wil overnemen. Zaterdag vertrekt de scoutsgroep op kamp, maar door miscommunicatie is er een locatie te veel geboekt. Er dreigt een verlies van zo'n 1.500 euro.

Van 20 tot 30 juli gaat Scouts 121 op kamp, maar door een misverstand is er een kampplaats te veel geboekt. Het gaat over een huisje en kampterrein in De Panne voor 70 personen, dat vijf jaar geleden werd geboekt door leiding die nu gestopt is. “Vijf jaar geleden zaten wij op die kampplaats in De Panne, een heel fijne locatie, dus er is toen beslist die nog eens te boeken. Omdat het zo’n populaire kampplaats is, was het eerste vrije moment 2019, dit jaar. Jammer genoeg is er een misverstand gebeurd: de leiding die toen heeft geboekt, is ondertussen gestopt, en ook de groepsleiding is gewisseld sindsdien. Daardoor is die boeking in vergetelheid geraakt, en hadden we ondertussen een andere kampplaats gevonden.” zegt groepsleiding Robbe Vanhove.

1.500 euro

Scouts 121 zoekt nu dus een jeugdbeweging die de kampplaats kan overnemen, want anders zullen ze de kampplaats gewoon moeten betalen, en verdwijnt er zo’n 1.500 euro uit de groepskas. “Zo goed als alle grote federaties voor jeugdbewegingen zijn gecontacteerd, maar er is nog geen oplossing uit de bus gekomen. En ook de eigenaar van de kampplaats heeft aangegeven niet te willen onderhandelen”, aldus Robbe. “Het is een heel populaire kampplaats, daarom ook dat we pas voor vijf jaar later konden boeken, en de verhuurder zegt dat hij er te veel geld mee zou verliezen als wij niet komen. Bovendien is het contract al getekend, net zoals met de kampplaats die we later nog geboekt hebben, dus die kunnen we ook niet meer afzeggen.”

Varkenspest

Een sprankeltje hoop voor Scouts 121: door de varkenspest moesten veel groepen die naar bepaalde streken in Wallonië op kamp gingen, een nieuwe kampplaats zoeken. “We hopen dat er nog groepen zijn die normaal naar Wallonië gingen, en nog een kampplaats zoeken. Maar tot nu toe heeft nog niemand ons gecontacteerd, en het kamp begint al binnen een week.”

Ken jij nog een groep die op zoek is naar een kamplocatie in die periode, en kan je Scouts 121 uit de nood helpen? Contacteer hen dan via www.scouts121.be/contact.