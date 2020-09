Wie heeft Ilias gezien? 12-jarige uit Mortsel al meer dan 24 uur vermist Jasper van der Schoot en Sander Bral

18 september 2020

10u20 5798 Mortsel Child Focus, politie en parket hebben een opsporingsbericht verspreid voor de 12-jarige Ilias Chahdi uit Mortsel. Ilias werd opgepikt door een camera van tankstation Q8 in Wilrijk, tien minuten nadat hij donderdagmorgen thuis in Mortsel vertrokken was met zijn mountainbike. “We gaan dus niet uit van kwaad opzet, we geloven dat hij mobiel is.”

Ilias Chahdi (12) woont met zijn familie op de Vredebaan in Mortsel en is sinds donderdagochtend vermist. Hij vertrok om 8.10 uur naar het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege in Edegem op ongeveer een kilometer van zijn woning, maar is daar nooit aangekomen. Ilias werd rond 8.20 uur gespot op camerabeelden van tankstation Q8 in de Groenenborgerlaan in Wilrijk. Hij zat op zijn fiets en was alleen. Het tankstation ligt niet op de route naar school.

Ilias vertrok op een blauw-grijze mountainbike met een beige zadel van het merk Scott en het type ‘Sub Comfort 20 Men’. Hij droeg een zwarte fietshelm, een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen vooraan met daartussen een witte streep en witte sneakers. Ilias had een rugzak bij van het merk Eastpack, met een motief van blauwe en zwarte vierkantjes. De jongen is 1,62 m lang, normaal gebouwd, heeft bruin golvend haar en draagt een metaalkleurige bril.

Mobiel

Politiezone Minos is een opsporingsonderzoek gestart. “We gaan momenteel nog niet uit van een misdrijf", zegt Johan Wonnink van de politie. “We hebben nog geen reden om op specifieke locaties doorzoekingen uit te voeren omdat we geloven dat hij nog mobiel is. Wij hebben geen kennis van voorgeschiedenis van verdwijning of weglopen bij de jongen. Er zijn al verschillende tips binnen gekomen via sociale media, maar voorlopig is er nog niets bekend. We zijn alle sporen volop aan het uitzoeken.”

De cel Vermiste Personen en de politie zaten vrijdagochtend samen. De school acht de kans groot dat zijn medeleerlingen hem nog gezien hebben en verspreidde donderdag daarom een opsporingsbericht met foto. Ook familie en vrienden zijn op zoek naar Ilias. Donderdagavond, donderdagnacht en vrijdag werden alle straten en parken in Mortsel en de omringende gemeenten en districten uitgekamd, in het bijzonder het groendomein van Fort 5 in Edegem, dat langs de fietsroute naar school ligt.

Geen telefoon

Vrienden en familie roepen op om vrijdag om 17 uur massaal te komen meezoeken naar Ilias. De zoektocht start aan tankstation Q8 op de Groenenborgerlaan in Wilrijk. “Hij heeft geen telefoon bij, geen geld, geen identiteitspapieren, niets”, zegt een vriend van de familie. “We zijn erg ongerust.”

De politie vindt die massale zoektocht om 17 uur geen goed idee, en dat heeft niks met coronamaatregelen te maken. “Met een groep mensen afspreken om lukraak te zoeken, is momenteel niet zinvol. Er is geen enkele indicatie om te weten waar gezocht moet worden. Wel vragen wij uiteraard aan iedereen om oren en ogen open te houden", zegt woordvoerder Johan Wonnink.

Wie Ilias gezien heeft of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd de politie te contacteren op het gratis nummer 0800/30.300 of Child Focus op 116 000. Je kunt ook contact opnemen met politiezone Minos op 03/451.98.98. Mailen kan ook naar opsporingen@police.belgium.eu.



