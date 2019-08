Werken Krijgsbaan starten maandag Sander Bral

08 augustus 2019

17u47 0 Mortsel In Mortsel starten maandag de negen maanden durende werken aan de Krijgsbaan (R11). Al die tijd zal de weg enkel richting Borsbeek toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Met de werken willen het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer en het stadsbestuur van Mortsel de verkeersveiligheid op de Krijgsbaan verhogen met extra focus op de zwakke weggebruiker. De nieuwe fietspaden komen hoger te liggen en worden breder. Er komen ook brede voetpaden tussen de Heirbaan en de spoorweg. Vanaf de spoorweg tot de Eggestraat komt er een groot voetpad aan de bewoonde kant van de straat. In beide rijrichtingen komt er één rijstrook voor wagens, gescheiden met een middenberm.

De werken starten maandag aan het kruispunt met de Heirbaan. Twee weken later verschuiven de werken richting de Fortstraat en in januari is het stuk tot aan de Eggestraat aan de beurt. In het voorjaar van 2020 volgt de aanleg van de definitieve laag asfalt over de volledige projectzone.

Omleiding

Tijdens die negen maanden werken geldt er eenrichtingsverkeer tussen de Eggestraat en de Heirbaan richting Borsbeek. Het verkeer in de richting van Wilrijk moet de omleiding volgen via de E313 en de Ring rond Antwerpen. Zwakke weggebruikers kunnen de Krijgsbaan in twee richtingen blijven gebruiken. Ook vervoersmaatschappij De Lijn past de dienstregeling van haar bussen aan door de werken.

Proefproject tegen doorgaand vrachtverkeer

Tijdens de werken is er op initiatief van Mortsel, Borsbeek en Boechout een proefproject met slimme camera’s om doorgaand vrachtverkeer te weren uit de drie dorpskernen. Bij succes van het ANPR-schild kunnen trucks die niet in de gemeenten moeten zijn mogelijk permanent geweerd worden.