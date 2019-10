Werken Krijgsbaan lopen vertraging op door onvoorziene werken Sander Bral

09 oktober 2019

16u48 1 Mortsel De werken aan de Krijgsbaan (R11) in Mortsel hebben vertraging opgelopen. Tijdens de opbraak van de rijweg stootten de arbeiders op een gasleiding die volledig in het tracé van de nieuwe riolering ligt. Netbeheerder Fluvius moet die leiding eerst verleggen vooraleer de rioleringswerken kunnen starten. “Het blijft wel de ambitie om de tweede fase van de heraanleg van de R11 tegen eind dit jaar af te ronden.”

Begin augustus startte het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de Krijgsbaan in Mortsel om ze veiliger te maken, met extra focus op de zwakke weggebruikers. Tegelijkertijd worden er nutswerken uitgevoerd. De afgelopen weken was de aannemer volop in de weer met het aanleggen van de nieuwe rioolbuizen aan de noordkant van de Krijgsbaan richting Wilrijk, tussen de Heirbaan en de Fortstraat (werkfase 2). Die rioleringswerken zijn intussen afgerond. Deze en volgende weken volgen de grondwerken om de rijweg te verhogen en het plaatsen van kantstroken en boordstenen. Daarna volgt het voet- en fietspad. De zone wordt volledig afgewerkt, behalve de toplaag asfalt, die wordt aan het einde van de werken over de volledige werkzone gelegd.

Gasleiding

De werken aan de zuidkant richting Borsbeek zouden normaal gezien in oktober nog van start gaan, maar de arbeiders stootten op een gasleiding die volledig in het nieuwe tracé van de riolering ligt. Fluvius moet de gasleiding eerst verleggen vooraleer de rioolwerken aan de zuidkant kunnen starten. Door die onvoorziene nutswerken zal dat pas half november zijn, onder voorbehoud van weersomstandigheden.

“Het blijft echter de ambitie om de volledige fase tussen de Heirbaan en de Fortstraat tegen eind dit jaar af te ronden”, benadrukt AWV.