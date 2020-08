Vlaanderen pompt ruim 1,9 miljoen euro in Fort 4 Sander Bral

23 augustus 2020

17u26 0 Mortsel Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent exact 1.930.687,45 euro toe voor de restauratie van het Mortselse Fort 4. Dankzij de meerjarenovereenkomst tussen de Vlaamse regering en het Mortselse stadsbestuur kan het fort gedurende vijf jaar rekenen op een structurele restauratiepremie. Vooral het baksteenmetselwerk is er erg aan toe.

Tussen 2018 en 2022 is een premie van 6,5 miljoen euro voorzien, in 2020 wordt gestart met de derde fase van de restauratie van het fort. “Ik ben opgetogen dat dit historische patrimonium herwaardeerd en herbestemd wordt”, zegt minister Diependaele. “Het fort is toegankelijk als groengebied en de stad stelt het domein open voor sport, recreatie en culturele activiteiten. In de zomermaanden kan je op deze unieke locatie terecht in een gezellige zomerbar. Door ons erfgoed te onderhouden en gebruiken, garanderen we het behoud van deze waardevolle getuige van onze geschiedenis.”

Vochtproblemen

Fort 4 is het best bewaarde fort van de Brialmontfortengordel maar het heeft jaren leeggestaan en kampt met vochtproblemen. De gevels zijn aangetast en een gevelrestauratie dringt zich op. Dit jaar nog worden de gevels van het reduit en de contrescarp of grachtboord gerestaureerd. Het baksteenmetselwerk wordt vervangen waar nodig, het voegwerk hersteld. Waardevol buitenschrijnwerk dat nog in goede staat is, wordt gerestaureerd. Storende invullingen en vensters in te slechte toestand worden vernieuwd volgens oorspronkelijk model. Bij de vorige restauratiewerken werd het insijpelend water aangepakt en de brug over de vestinggracht en de historische wegenis.

Masterplan

“De functionele restauratiewerken passen in het masterplan Fort 4 van de stad Mortsel om het historische patrimonium te herwaarderen tot een open, aantrekkelijke site met een breed maatschappelijk draagvlak”, gaat Matthias Diependaele verder. “De originele plannen voor een creatief bedrijvencentrum in het reduit en een horecagelegenheid in het officierengebouw werden gewijzigd. In 2019 startte een herbestemmingsonderzoek waarbij ook naar de financiële haalbaarheid wordt gekeken.”

Het fort werd gebouwd tussen 1860 en 1865 en vormt de basis van de Brialmontfortengordel. Samen met de zeven andere forten vormde het de belangrijkste verdediging rond Antwerpen. In 1984 werd het gebouw beschermd als monument vanwege de cultureel-historische waarde.