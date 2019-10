Virtueel bezoek aan oude Gevaert-fabriek: “Blinden werkten veel sneller en beter in de donkere fotokamers” Sander Bral

12 oktober 2019

12u06 0 Mortsel Zwarte roetvlokken uit de iconische schoorsteen, strikt bewaakte toiletbezoeken en blinden die tewerk gesteld werden in de donkere fotokamers. Verhalen genoeg op de werkvloer op de werkvloer van Agfa-Gevaert in honderdvijftig jaar tijd. Streekvereniging Zuidrand dompelt je onder in de herinneringen van de ‘filmrolletjesfabriek’ met een gedigitaliseerde en interactieve maquette.

Streekvereniging Zuidrand startte het Gevaert-project op in 2016 als onderdeel van de zoektocht naar het gemeenschappelijk verleden van de Antwerpse zuidrand. Door de archieven van Afga-Gevaert zelf, de provincie, het Antwerpse Fotomuseum én tientallen anekdotes van oude werknemers kon vorig jaar de publicatie ‘Ik werk(te) bij Gevaert’ uitgebracht worden, naar aanleiding van oprichter Lieven Gevaerts honderdvijftigste verjaardag. Met een digitaal bezoek aan de oude fabriek komen die verhalen nu nog dichterbij. De interactieve maquette werd zopas voorgesteld aan het grote publiek.

Dé schouw van Mortsel

Wie Agfa-Gevaert denkt, denkt de zeventig meter hoge iconische schoorsteen. In 1928 werd ze opgetrokken en drie jaar geleden bescherm als monument. Ze wordt al lang niet meer gebruikt, behalve door een koppel slechtvalken, die er sinds 2007 steevast hun nest bouwen in de lente.

“Er werd enorm veel stoom geregenereerd in de fabriek, stoom werd gebruikt voor de verwarming van lokalen en ketels”, herbeleeft oud werknemer Willy Van Leemput. “Die stoom moest uiteraard ergens naartoe waardoor die grote schouw werd neergeplant. Af en toe gebeurde er wel eens een ongelukje in de fabriek en dan kwam er niet stoom maar zwarte rook uit de schouw. Buurtbewoners klaagden dan dat er zwarte vlokken neerdwarrelden. Wie dan net zijn was had opgehangen in de tuin, was er niet graag bij”, lacht Willy. “Het woord ‘ecologie’ bestond volgens mij ook nog niet toen, wij hadden er althans nog nooit van gehoord.”

Op de tast

Voor de productie van filmrolletjes was licht de grootste vijand. Gebouw 121 was met zijn 68 meter lengte en 35 meter hoogte één van de eerste raamloze gebouwen van die omvang in Europa. In die donkere kamers moest alles op de tast gebeuren. Gevaert had daar al snel iets op gevonden.

“In de jaren veertig en vijftig werden er opeens blinden aangeworven”, zegt Dirk Van den Poel. “Logisch ook, die kunnen veel beter in de duisternis werken. Filmrollen werden bijvoorbeeld met de hand ingerold op spoeltjes. Een blinde wist op elk moment hoeveel foto’s hij inrolde. Bij mensen die konden zien was dat meer gokken dan wat anders. Blinden konden dat veel beter, ze werden dan ook aan de band gezet en kregen daar een voltijds loon voor betaald. Een win-win situatie die ook nog eens goed was voor het imago van het bedrijf, want sociaal engagement staat hoog in het vaandel bij Gevaert.”

Chaperonnes

Andere tijden, andere zeden. Relaties op de werkvloer waren uit den boze bij Gevaert. Wie trouwde, werd buiten gezwierd. De bedrijfsorganisatie deed er dan ook alles aan om mannen en vrouwen strikt gescheiden te houden. De werkneemsters werden tweemaal per dag in rijen naar het toilet geleid en ook hun tocht richting de refter werd nauwlettend in het oog gehouden door chaperonnes.

“Chaperonnes? Zeg gerust gendarmes”, herinnert Emiel Schoeters zich. “We mochten zelfs niet door het raam gaan kijken als de dames buiten op het plein liepen. Dan kwamen de gendarmes naar boven aan onze oren trekken. Binnen de fabrieksmuren was het heel erg moeilijk om contact te zoeken met een meisje. Maar buiten de muren?”, glimlacht Emiel nostalgisch.

De interactieve maquette kan je bezoeken via de website van Streekvereniging Zuidrand.