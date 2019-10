Vijfdejaars GTI kunnen werkervaring opdoen in Slovenië dankzij Erasmus+ charter Sander Bral

15 oktober 2019

16u37 0 Mortsel De buitenlandse werkstages voor de vijfdejaars TSO van het GTI Mortsel zijn voor zeker vijf jaar verzekerd. Het Erasmus+ charter is een buitenkans voor de scholieren die Europese werkervaring willen opdoen met een Erasmus+ beurs in Slovenië.

De trekkers van het project, directeur Rebecca Pers, leerkracht Philippe Gruwier en secretariaatsmedewerker Myriam D’Hooghe trokken vrijdag naar het Hendrik Consciencegebouw in Brussel om het uitgereikte Erasmus+ charter in ontvangst te nemen. Een dag eerder werd het charter al gevierd met schepen voor onderwijs Livia Moreau (Open Vld) in het GTI met Sloveens specialiteiten.

Want het is Slovenië waar de vijfdejaars TSO de komende vijf jaar werkervaring kunnen opdoen. Dankzij het Erasmus+ charter is er een beurs voorzien om een groot deel van de kosten te dekken.

“Een stage in het buitenland, in dit geval Slovenië, is een onvergetelijk ervaring en kans voor onze leerlingen die hen dichter bij de wereld en zichzelf brengt”, benadrukt directeur Rebecca Pers. “We zijn dan ook trots dat het GTI Mortsel zich vanaf nu een echter Erasmus+ school met charter kan noemen.”