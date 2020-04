VIDEO. Bewoners Meerminnehof zingen vanaf balkon samen met contactkoor Sander Bral

10 april 2020

16u40 0 Mortsel Het contactkoor van Mortsel, dat vrijwilligers en ouderen samenbrengt om samen te zingen, mag weliswaar niet meer op bezoek komen in de woonzorgcentra, maar stil blijven zitten doet het zeker niet. Deze week verrasten de muzikanten en zangers de bewoners van Meerminnehof voor een balkon-repetitie. Van op hun balkon konden de bewoners liedjes als ‘Vrolijke Vrienden’ en ‘Ik Hou Van U’ meezingen.

Het contactkoor van Mortsel brengt al langer vrijwilligers, ouderen en ouderen met dementie samen. “Want zingen is één van de zaken die iedereen verbindt”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Ook mensen met dementie kunnen dat nog perfect. Ook tijdens de coronacrisis wilden we de bewoners van ons woonzorgcentrum Meerminnehof dat plezier niet ontnemen. Voor velen van hen is het zingen hét moment waar ze telkens naar uitkijken.”

Vrolijke vrienden

Daarom kwamen de vrijwilligers van het contactkoor bij elkaar, op veilige afstand van elkaar, aan de balkons van het woonzorgcentrum. De bewoners zongen liedjes van onder andere Nonkel Bob en Noordkaap mee vanaf hun balkon, elk binnen hun eigen leefeenheid en contactbubbel.

Het zorgcentrum kreeg al veel warme reacties en attenties van familieleden, vrijwilligers, sympathisanten en buren. “Initiatieven die duidelijk maken dat we in Mortsel écht voor elkaar zorgen. Leerlingen van de Parkschool bezorgden tekeningen voor de bewoners van het Meerminnehof. Ze leerden elkaar kennen tijdens repetitiemomenten voor het optreden dat ze samen planden in april, maar jammer genoeg niet kan doorgaan.”

Verder kwamen er ook al warme steunbetuigingen van de skaters, die als buren van het Meerminnehof de voorbije jaren samen skatewedstrijden organiseerden waarbij de bewoners in de jury zaten.