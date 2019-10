Verzorgster gestraft voor onterende behandeling van bejaarde (89): “Afstandsbediening lag altijd op plek waar bewoonster niet bij kon” BJS

08 oktober 2019

12u57 1 Mortsel Een bejaardenverzorgster uit Niel is door de Antwerpse strafrechter gestraft voor het aanhoudend pesten van een 89-jarige bewoonster van het woonzorgcentrum Rubens in Mortsel. Leatitia N. (41) kreeg zes maanden voorwaardelijke celstraf wegens onterende behandeling.

Het slachtoffer, de 89-jarige Louise D.B., had op 15 februari 2017 een brief geschreven naar de directie van woonzorgcentrum Rubens in Mortsel. Daarin deed ze haar beklag over de houding van drie verzorgsters. Ze waren onvriendelijk en hielpen haar niet meer. Vroeger deden ze dat wel, toen ze haar 160 euro zakgeld nog onder hen verdeelde.

Twee dagen later schreef Louisa opnieuw een brief, meer specifiek over het pestgedrag van verzorgster Leatitia N., een verzorgster van Burundese origine. Ze legde de afstandsbediening van de televisie op een plek waar ze niet bij kon, liet haar een uur wachten op hulp en behandelde haar ruw. Een van de kinderen van het slachtoffer bevestigde dat ze blauwe plekken bij haar moeder had vastgesteld en dat ze gescheurde kleren in haar kast had aangetroffen.

“Twee verzorgsters voor 80 bewoners”

De beklaagde ontkende de aantijgingen. Ze voerde aan dat er in die periode maar twee verzorgsters waren voor tachtig bejaarden en dat ze daardoor niet altijd de tijd had om op elke vraag van de bewoners in te gaan. Ze vertelde dat ze als enige al een disciplinaire maatregel had gekregen en vond het niet eerlijk dat ze nu ook als enige terecht moest staan.

De rechtbank vond de feiten bewezen en legde haar een celstraf met uitstel op. De beklaagde is nog altijd werkzaam in het woonzorgcentrum. Het slachtoffer is intussen overleden. Twee van haar kinderen hadden zich burgerlijke partij gesteld en kregen provisionele schadevergoedingen toegekend.