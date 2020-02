Verzakking fundering in wegdek: Mechelsesteenweg op Gemeenteplein twee dagen afgesloten voor werken Sander Bral

21 februari 2020

11u46 1 Mortsel Tijdens de krokusvakantie wordt de Mechelsesteenweg in Mortsel voor twee dagen afgesloten ter hoogte van het Gemeenteplein in de richting van Edegem. De fundering moet er plaatselijk hersteld worden. Het verkeer richting Edegem wordt lokaal omgeleid op donderdag 27 en vrijdag 28 februari.

Op de Mechelsesteenweg in Mortsel is een verzakking vastgesteld aan de fundering onder het wegdek. Om te vermijden dat de schade toeneemt is een dringende herstelling noodzakelijk. “De werken worden in de krokusvakantie uitgevoerd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken”, benadrukt het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), dat instaat voor het onderhoud van de gewestweg.

De werfzone situeert zich op de Mechelsesteenweg in de richting van Edegem, net na het kruispunt met de Edegemsestraat. Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari is steenweg afgesloten richting Edegem. “Gemotoriseerd verkeer volgt een lokale omleiding via de Edegemsestraat, Oude Godstraat en de Molenlei”, klinkt het verder bij AWV. “Fietsers kunnen steeds passeren en ook voor het tramverkeer is er geen hinder. Het kruispunt van de Antwerpsestraat en de Mechelesesteenweg met de Edegemsestraat en de Statielei blijft steeds open.”

Het AWV waarschuwt dat de werken weersgevoelig zijn en dat de huidige plannen kunnen wijzigen bij regenweer of koude temperaturen. De meest actuele info vind je op de website van AWV.