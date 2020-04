Vader slaat kinderen: 18 maanden celstraf (deels met uitstel) BJS

14 april 2020

16u57 0 Mortsel Een 51-jarige man uit Mortsel is dinsdag door de Antwerpse strafrechter veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 8 maanden met uitstel, voor huiselijk geweld. De man had zijn twee kinderen geslagen.

Het was de partner van B.P. die op 15 november 2019 naar de politie kwam om klacht neer te leggen. Volgens de vrouw had haar man de dag voordien hun 8-jarige zoon geslagen. Het jongetje was beginnen wenen en kroop over de grond kroop van de pijn. Hoewel de vrouw duidelijk had vastgesteld dat de rug van de jongen rood zag, mocht ze van B.P. niet naar de dokter. Een dag later ging de vrouw toch langs een aerts. Die stelde vast dat het jongetje kneuzingen aan de bekken had en stelde een medisch attest op.

Een maand later kwam de moeder opnieuw naar de politie om klacht neer te leggen tegen B.P. Ditmaal had de vijftiger hun 7-jarig dochtertje geslagen. De politie besliste om de twee kinderen te verhoren en zij bevestigden allebei het relaas van hun moeder.

Hoewel B.P. de feiten minimaliseerde, vond de rechtbank het intrafamiliaal geweld wél bewezen. De vijftiger, die in 2013 al eens een celstraf voor huiselijk geweld opliep, werd veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 8 maanden met uitstel. Het uitstel is gekoppeld aan het naleven van probatievoorwaarden. Zo moet B.P. een cursus zelfbeheersing volgen.