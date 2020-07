Twee woningen in brand in Mortsel nadat rieten dak vuur vat: “Blijf uit de rook!” Sander Bral

17 juli 2020

12u43 10 Mortsel Verschillende brandweerkorpsen van Zone Rand en Zone Antwerpen zijn massaal aanwezig om twee woningbranden te blussen in de Mortselse Ter Varentstraat. Er ontstond brand onder het rieten dak van een woning en de vlammen sloegen al snel over naar de woning van de buren. Eén persoon raakte lichtgewond.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Om een nog onbekende reden brak er brand uit onder het rieten dak van een woning in de Ter Varentstraat vrijdagvoormiddag. “De brand is intussen ook overgeslagen naar de aanpalende woning”, bevestigt Johan Wonnink van de lokale politiezone Minos. “Zowel de brandweer van Edegem als Antwerpen kwamen snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Later kwam er ook bijstand van de posten Kontich, Wommelgem en Borsbeek. Eén persoon van 74 jaar probeerde de brand tevergeefs zelf te blussen en raakte bevangen door de rook. Hij werd met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.”

De Ter Varentstraat is afgesloten voor alle verkeer. De hulpdiensten vragen om uit de buurt en uit de rook te blijven.