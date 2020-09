Twaalfjarige jongen uit Mortsel vermist Jasper van der Schoot

17 september 2020

18u48 2642 Mortsel De twaalfjarige Ilias Chahdi is sinds vanochtend vermist. Hij vertrok rond 8 uur naar het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege in Edegem, waar hij naar school gaat, maar is daar nooit aangekomen. De politie is naar hem op zoek.

Ilias woont met zijn familie op de Vredebaan in Mortsel. Hij vertrok vanmorgen om 8.10 uur naar het OLVE College in Edegem, maar is daar nooit aangekomen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongen.

Politiezone Minos is een zoekactie gestart en zet de nodige middelen in om Ilias terug te vinden. De school acht de kans groot dat zijn medeleerlingen hem nog gezien hebben en verspreidt daarom het bovenstaande opsporingsbericht met foto.

Als iemand informatie heeft omtrent Ilias, gelieve contact op te nemen met politiezone Minos via het nummer 03 451 98 98 of met Child Focus via 116 000.

