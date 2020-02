Tramverkeer stilgelegd door omgewaaide bomen Toon Verheijen

21 februari 2020

Het tramverkeer op de Provinciesteenweg in Mortsel is vrijdagavond stilgelegd. Langs de straat waren drie bomen omgevallen waarvan één berkenboom op de bovenleiding van de tramsporen was terecht gekomen. Het tramverkeer moest in beide richtingen stilgelegd worden omdat de brandweer de boom eerst moest verwijderen. Het is niet helemaal duidelijk of de bovenleiding ook schade heeft opgelopen.