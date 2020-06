Toekomst van Mark Liebrecht Schouwburg verzekerd: stad verlengt erfpacht tot 2064 Sander Bral

04 juni 2020

15u52 0 Mortsel Het ziet ernaar uit dat er vanaf juli in heel het land opnieuw zittende voorstellingen kunnen plaatsvinden en dus ook in de Mark Liebrecht Schouwburg. De stad Mortsel heeft het lopende erfpacht dan ook verlengd tot 2064. “Een verlenging die er kwam na constructief overleg tussen alle partijen.”

De stad Mortsel heeft het gebouwencomplex Mark Liebrecht in erfpacht van Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich. Na constructief overleg met de eigenaar heeft de stad het lopende erfpacht kunnen verlengen tot het jaar 2064. “Wat er zich op korte termijn zal kunnen voordoen op cultureel vlak, is nog niet volledig duidelijk, maar op lange termijn ziet de Mortselaar zijn portie cultureel genot alvast verzekerd”, klinkt het bij de stad.

De dienst vrije tijd van de stad heeft voor het seizoen 2020-2021 al een nieuw programma in elkaar gebokst met onder andere Sien Eggers, Warre Borgmans, Jens Dendoncker en Adriaan Van den Hoof. Een mooie mix van theater, muziek, comedy en familievoorstellingen.

Veiligheidsnormen

“Velen zullen zich afvragen hoe we het aanpakken om mensen veilig bij elkaar te kunnen brengen”, gaat het stadsbestuur verder. “Op dit moment weten we nog niet wat de voorwaarden precies zullen zijn. Wat we wel weten, is dat het landschap waarin we cultuur gaan beleven, anders zal zijn. Eentje met andere omgangs- en veiligheidsnormen. Bewonderenswaardig is dat veel artiesten en gezelschappen de wil, het aanpassingsvermogen en de veerkracht hebben. Het geeft ons goesting om door te gaan en te kijken hoe het wel kan om samen wonderschone momenten te beleven.”

Tickets zijn vanaf maandag 8 juni beschikbaar via tickets.mortsel.be.