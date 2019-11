Tienjarige Ysabel uit Mortsel reist Vlaanderen rond met nieuwe Annie-musical: “Oh my goodness!” Sander Bral

12 november 2019

11u36 0 Mortsel Het dappere weesmeisje Annie toert vanaf donderdag het land weer door met een nieuwe Vlaamse musicalversie van de gekoesterde Broadway-klassieker. Naast Annie krijgen nog tien andere kleine sterren de kans om te schitteren op de planken. Zo ook de tienjarige Ysabel Pang uit Mortsel: “Zenuwen heb ik nog niet, maar die zullen wel snel komen!”

Music Hall lanceert donderdag de nieuwe Annie-musical in Kursaal Oostende, later dit jaar volgt ook Capitole Gent en na de feesten komt Annie naar Stadsschouwburg Antwerpen. Tweehonderd kinderen deden audities in drie verschillende rondes. Josefien Derijcke (12) uit Kalmthout en Chaya Van Mol (12) uit Ittre zullen afwisselend in de huid van hoofdpersonage Annie kruipen. Daarnaast pronken nog tien andere weesmeisjes op het podium met in het bijzonder de Mortselse Ysabel Pang (10).

“Oh my goodness”

“Ik speel Tessie, een heel erg lief, zacht meisje”, zegt Ysabel trots. “Je kent haar in de originele musical als het meisje dat steeds ‘Oh my goodness!’ zegt. De decors en kostuums zijn vrij traditioneel maar de teksten, zang en dans zijn eerder modern. Ik speel vooral mee in de eerste scènes in het weeshuis maar ook aan het eind van het stuk mag ik terug meespelen. We zijn al sinds september intensief aan het repeteren. Dat is best vermoeiend, vooral omdat er dikwijls gesleuteld werd aan de scènes waardoor we die dus opnieuw moesten instuderen. Ik denk dat de eerste scène vier keer veranderd is om dan weer terug hetzelfde te worden zoals in het begin”, lacht Ysabel.

Het is de eerste echte grote voorstelling voor Ysabel. Sinds 2014 speelt ze elk jaar een rol in het schooltoneel Creata van Andreas Vesalius in Edegem - dit jaar speelde ze zelfs Annie in dat stuk - en ze raakte ook geselecteerd voor ‘The Best of Musicals 2019’ van Music Hall. In mei had ze een dansvoorstelling van Dansstudio Arabesque. Deze week krijgt Ysabel vrij op school voor de generale repetities in Oostende.

“Ik ben eigenlijk nog niet zenuwachtig, maar ik vermoed dat dat wel snel zal komen”, glimlacht Ysabel. “Zo hebben we nog nooit met de volwassen acteurs geoefend, daar krijgen we drie dagen de tijd voor en dan is het al meteen de avant première. We spelen in Oostende en Gent en daarna is er een pauze voor kerst. Na de feesten verhuizen we naar Antwerpen, dat gaat het leukste zijn, dicht bij huis.”

Cello en dans

Ysabel zit al in het zesde leerjaar, het tweede leerjaar heeft ze mogen overslaan. Ze speelt al cello sinds haar vier jaar en een jaar later begon ze ook te dansen. “Mijn mama speelde cello dus ik wilde dat ook doen. Dansen doe ik in Deurne, een mix van klassiek en modern. Wat ik het liefste doe? Ik vind het allebei even leuk maar voor cello moet ik me beter focussen, het is best moeilijk, bij dansen is er veel meer vrijheid.”

“Vroeger volgde ik ook speelse lessen Frans vooraleer we dat op school kregen en speelde ik tennis. Maar door Annie heb ik nog weinig tijd voor al mijn hobby’s. Zelfs dansen komt er nog weinig van, dat hoop ik na de musical wel terug op te pikken.”

Veel tijd

Volgend jaar gaat Ysabel naar de middelbare school. “Wat ik wil studeren? Ik denk dat ik Latijn wel eens wil proberen, als ik dat niet leuk vind kan ik nog altijd veranderen. Of ik daarna professioneel muziek wil spelen, dansen of theater en musical doen? Geen idee, ik heb nog heel, heel, heel veel tijd om daar over na te denken”, lacht Ysabel.

Hong Kong

Ysabel woont samen met haar ouders Henry (43) en Yuen Yan (42) en zusjes Eleanor (6) en Helena (4). Haar grootouders langs beide kanten komen van Hong Kong. Ze zijn indertijd naar België gekomen om een nieuw leven te starten. Politieke problemen waren er toen nog niet in Hong Kong.

“Ik denk dat het musical-avontuur wel vermoeiend zal worden, maar ik heb er zelf voor gekozen. Ik kijk er enorm naar uit en het wordt een mooie ervaring. Hopelijk kan ik daarna nog vele audities doen”, besluit de pientere Ysabel.

