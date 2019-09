Te luide scoutsfuif houdt bewoners wakker ADA

15 september 2019

In de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde een te luide scoutsfuif voor wat overlast. Een tiental mensen die de slaap niet konden vatten, belden de politie die ter plaatse ging. Het ging om een fuif in Mortsel die doorging in een tent. “Eens middernacht zijn de jongeren hun fuif gaan verder zetten in hun lokalen en was het al veel beter met de geluidsoverlast”, klinkt het bij politiezone MINOS. “We zullen met het gemeentebestuur samen zitten om maatregelen te nemen zodat dit in de toekomst niet meer zal voorvallen.”

Ook bij politiezone HEKLA kregen ze een aantal oproepen binnen over nachtlawaai maar dat waren er ook niet meer dan andere weekends. “Zulke oproepen zijn klassiek in het weekend maar het waren er zeker niet opvallend meer dan andere weekends.”