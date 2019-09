Tachtig jaar Rode Kruis vieren op Jaarmarktfeesten Sander Bral

17 september 2019

12u36 0 Mortsel Het derde weekend van september staat in Mortsel al jaar en dag in het teken van de Jaarmarktfeesten. Om het tachtigjarig jubileum van het Rode Kruis te vieren is er voor het eerst ook een veiligheidsdorp opgetrokken op de jaarmarkt.

Dit weekend wordt het weer over de koppen lopen op de jaarmarkt in Mortsel-dorp. “Het aanbod is dan ook enorm groot”, klinkt het bij de stad. “De gekende rommelmarkt, de oude ambachten, de kinderboerderij, hoefsmid en veeprijskamp. Elk jaar kunnen de bezoekers kennis maken met verschillende Mortselse verenigingen en handelaars en op de speelplaats van De Tandem kan gezellig bijgekletst worden in Wereldcafé Mortsel Mundo.”

80 jaar Rode Kruis

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Rode Kruis Mortsel kunnen bezoekers dit jaar ook terecht in het nieuw opgetrokken veiligheidsdorp op het grasveld aan Hof ter Linden. “De brandweer zal er aanwezig zijn met brandweerwagens, preventie-info en spelletjes voor kinderen. Het Rode Kruis zelf pakt uit met een gloednieuwe ziekenwagen, een minibus, de commandowagen, interventiewagen en een info- en oefenstand AED (automatisch externe defibrillator).

Ook de politie zal aanwezig zijn in het veiligheidsdorp met wagens en infostand en het stadsbestuur informeert bezoekers over Be-Alert, het alarmeringssysteem dat burgers automatisch verwittigd bij noodgevallen.

Voor de jaarmarktfeesten wordt Mortsel-dorp dit weekend verkeersvrij gemaakt. Vrijdag wordt de ronde van Mortsel-dorp gelopen. Zaterdag is het van 9.00 tot 18.00 uur jaarmarkt.