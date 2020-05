Studenten kunnen bij De Populier en de dienst Welzijn terecht om te blokken of digitale examens af te leggen Sander Bral

29 mei 2020

15u22 0 Mortsel De door corona momenteel gesloten De Populier, Resto en Huis voor de Buurt wordt opengesteld voor blokkende studenten. De stille ruimte biedt er plaats voor twintig studenten per dag. De studenten kunnen er gratis terecht maar moeten wel op voorhand reserveren.

Iedereen die zestien jaar of ouder is en in Mortsel woont, kan gratis gebruik maken van de stille studieruimte in De Populier, Resto en Huis voor de Buurt om te studeren voor de examens in juni. De ruimte, die normaal dienst doet als restaurant en buurthuis, is momenteel gesloten omwille van de coronamaatregelen. Mits een paar gemaakte aanpassingen kunnen studenten er in alle rust studeren. Ook voor wie van op afstand digitale examens moet afleggen, kan beroep doen op de bureauruimte van de dienst Welzijn.

“Omdat niet alle studenten thuis de rust vinden om goed te kunnen studeren of digitale examens af te leggen, stellen wij onze momenteel ongebruikte infrastructuur open”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Iedere student die een plekje reserveert, krijgt een eigen stoel en tafel ter beschikking met een gratis wifiverbinding en een stopcontact. Alle andere spullen die ze nodig hebben om te studeren, brengen ze zelf mee.”

Een studieruimte in de Guido Gezellelaan 31 kan via www.mortsel.be/stilte gereserveerd worden elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. De bureauruimtes voor examens bevinden zich in de Deurnestraat bij de dienst Welzijn van de stad. Reserveren kan telefonisch via 03/443.06.80, er zijn vier ruimtes beschikbaar elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag ook van 14.00 tot 16.30 uur.