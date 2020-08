Studenten KdG geven les in volzette Mortselse zomerschool Sander Bral

21 augustus 2020

15u33 0 Mortsel Ook het stadsbestuur van Mortsel ging aan het einde van het schooljaar in op de vraag van de Vlaamse overheid om zomerscholen te organiseren. “De jarenlange ervaring met de taalweken en het sluiten van de scholen sinds maart, waardoor er bij sommigen wellicht leerachterstand is opgelopen, maakten deze beslissing erg gemakkelijk”, klinkt het bij de stad.

Deze week ging in Mortsel de zomerschool van start, van 17 tot 21 en van 24 tot 28 augustus. In de voormiddag wordt er gerekend en rond Nederlands gewerkt, in vier verschillende leeftijdsgroepen en op maat van het kind. In de namiddag is er dan tijd voor ontspanning en spel.

“De scholen hebben op het einde van het schooljaar de kinderen die wat extra oefening konden gebruiken aangeraden mee te doen, maar ook vele ouders vonden zelf de weg naar de zomerschool”, klinkt het bij de stad. “Er is per week plaats voor maximaal 42 kinderen. Alle 84 plekjes werden ingenomen.”

“De kinderen oefenen flink hun wiskunde en Nederlands, maar genieten ook heel erg van de sociale contacten die ze zo lang hebben moeten missen en van het samen spelen”, zegt onderwijscoördinator Sigrid Jaeken, die samen met leerkracht Lotte Van Orshoven van de Jeneplanschool Lieven Gevaert instaat voor de coördinatie van de zomerschool.

Hogeschoolstudenten

Studenten van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) staan in voor de begeleiding van de kinderen, het maakt onderdeel uit van hun studietraject. “Ook zij zijn blij met deze kans om extra ervaring op te doen, na verloren stagemomenten en maandenlang digitaal les volgen.”

De zomerschool, die gegeven wordt in de Jenaplanschool Lieven Gevaert, wordt georganiseerd volgens de geldende regels van het jeugdwerk en vormt een eigen bubbel.