Straatnaamborden bevatten voortaan historische weetjes: “Erfgoed laagdrempelig in de kijker” Sander Bral

30 september 2020

11u41 0 Mortsel Wie door Mortsel kuiert, ziet namen als Armand Segers, Hendrik Kuijpers en Edmond Thieffry passeren op de straatnaambordjes. Maar wie waren die mensen eigenlijk? Een vraag die snel beantwoord is met de nieuwe bordjes, die extra info over de historische figuren uit Mortsel geven.

Straatnaamborden genoemd naar personen in Mortsel geven voortaan meer info over die figuren. Het gaat dan om oude burgemeesters van de stad maar evengoed industriëlen, kunstenaars en andere opmerkelijke mensen die hun stempel op Mortsel hebben gedrukt of op een andere, uitzonderlijke manier in de belangstelling zijn gekomen in de stad.

Zo lees je nu in de Edmond Thieffrylaan de geschiedenis van de man die in 1925 als eerste vloog naar het toenmalige Belgisch-Congo. Een reis van 8.124 kilometer die 51 dagen duurde en 75 vlieguren telde. Petrus ‘Pieter’ Reypens was dan weer burgemeester en liet rond 1870 het eerste echte gemeentehuis bouwen in Mortsel.

Laagdrempelig

“Mortsel heeft een rijk verleden en het is onze bedoeling om dat levend te houden, voor de huidige en de toekomstige generaties”, zegt Ilse Lacante (N-VA), schepen voor vrije tijd en lokale economie. “Vanuit de eigen geschiedenis naar de toekomst kijken, blijft altijd een goede basis. Met het initiatief om deze borden in het straatbeeld te plaatsen, zetten we op een laagdrempelige manier een stukje Mortsels erfgoed in de kijker.”

Ook de Armand Segerslei, Eduard Arsenstraat, Floris De Cuijperstraat, Gustaaf Lavastraat, Hendrik Kuijpersstraat, Jaak Blockxstraat, Jozef Hermanslei, Juliaan De Vriendtstraat, Lieven Gevaertstraat, Maria Gorettistraat, Mayerlei en de Pater Renaat De Vosstraat kregen meer duiding op hun naambordjes.