Stem nu op jouw favoriete straatnamen voor het nieuwe Stadsterras Sander Bral

19 juni 2019

15u39 0 Mortsel Het stadsbestuur heeft uit 43 voorstellen vijf potentiële straatnamen gekozen voor twee nieuwe straten in Mortsel op de site Oude-God. Daar start binnenkort het nieuwe bouwproject Stadsterras De Mortselaar zelf mag beslissen welke namen de nieuwe straten krijgen.

Het stadsbestuur deed eerder een oproep naar zijn inwoners om hun favoriete straatnamen door te sturen. 42 inwoners dienden een voorstel in met 43 potentiële straatnamen tot gevolg. “Het college van burgemeester en schepenen had de moeilijke taak om de 43 voorstellen te reduceren tot een shortlist van vijf met telkens twee bij elkaar horende straatnamen”, klinkt het bij de stad. “Nu is het woord opnieuw aan de Mortselaar.”

Stemmen op je favoriete straatnamenduo kan tot 1 juli via stadsterras.mortselbestuift.be. Daar vind je ook meer uitleg over de potentiële straatnamen. De shortlist vind je hieronder.

Shortlist

- Parkpoort en Sint-Lutgardisweg

- Ivo Michielsstraat en Alice Nahonstraat

- Alice Vigoureuxlaan & Alice Nahonlaan

- Commissaris De Weerdtlaan en Sint-Lutgardisstraat

- Parkstraat en Schoolstraat