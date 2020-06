Stadspersoneel krijgt samen 60.000 euro aan cadeaubonnen om te spenderen bij lokale handelaars Sander Bral

17 juni 2020

15u58 0 Mortsel Het Mortselse stadsbestuur injecteert 60.000 euro in de lokale economie in de vorm van cadeaubonnen voor eigen personeel. Wie voltijds voor de stad werkt krijgt een bon van 100 euro om te spenderen in lokale winkels en horeca. Wie voor de stad én in de zorgsector werkt, krijgt daar nog eens 150 euro bovenop.

De Mortselse schepenen voor personeel (Goele Custers, N-VA), lokale economie (Ilse Lacante, N-VA) en zorg (Gitta Vanpeborgh, sp.a-I Love Mortsel) hebben in de vorm van cadeaubonnen 60.000 euro vrijgemaakt voor het personeel van de stad.

“Met deze cadeaubonnen slaan we twee vliegen in één klap”, zegt schepen Custers. “Niet alleen beloont het lokaal bestuur de inspanningen van de helden van corona, ook injecteren we een serieuze extra som in onze lokale economie. Een steuntje in de rug dat onze horeca en handelaars in deze moeilijke tijden zeker kunnen gebruiken.”

Extraatje

Wie voltijds voor de stad werkt, krijgt een bon van 100 euro. Wie ook nog eens in de zorg werkt, zoals medewerkers in de thuiszorg of het woonzorgcentrum, krijgt daar bovenop een eenmalige premie van 150 euro, die ook in cadeaubonnen zal worden uitgekeerd.

“De afgelopen maanden streden heel wat Mortselse medewerkers in de frontlinie om oudere en hulpbehoevende Mortselaars te beschermen tegen de impact van het virus. De moeilijke tijden zijn daar immers nog niet voorbij”, benadrukt Custers. “Daarom krijgen onze zorghelden bovenop hun werknemersbon een extra premie.”