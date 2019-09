Stadhuis is van binnen nog één grote werf (maar verbouwingen zitten perfect op schema) Sander Bral

09 september 2019

16u33 0 Mortsel Van op het Stadsplein is er niet veel te merken van de verbouwingen van het stadhuis maar wie binnen een kijkje neemt, ziet veel bedrijvigheid. Het stadsbestuur gaf deze week een update met bijbehorende foto’s van de renovatie van het stadhuis. De oplevering van het nieuwe stadhuis is gepland voor maart 2021.

Het stadhuis van Mortsel is enorm groot, maar de ruimte werd bij verre niet optimaal gebruikt bij de vorige indeling. Met de renovatie wil het stadsbestuur het stadhuis indelen in meerdere en kleinere kamers waardoor alle stadsdiensten gecentreerd kunnen worden. Ook de zolderverdieping werd voordien niet gebruikt. Daar komt verandering in na de verbouwing. Naast alle stadsdiensten wordt ook een bibliotheek en buurtcafé voorzien in het gebouw.

Wandelbrug

Over de enorme kostprijs - veertien miljoen euro - werd in het verleden al hevig gediscussieerd. Vooral oppositiepartij Vlaams Belang maakte zich daar erg druk in. Wel zijn alle partijen het erover eens dat de nieuwe wandelbrug die het stadhuis met Fort 4 moet verbinden, een meerwaarde is het voor het stadscentrum.

“Aan de straatzijde van het gebouw valt het niet op, maar er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het nieuwe stadhuis”, klinkt het bij het bestuur. “Het laatste gedeelte van de eerste fase, de sanering en ontmanteling, is in uitvoering. Binnenkort start de tweede fase, de eigenlijke renovatie.”

De oplevering van het gebouw is voorzien voor maart 2021. Herken jij alle kamers van het oude gemeentehuis nog? Bekijk hieronder de foto’s.