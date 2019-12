Stad verzamelde al vijfhonderd verhalen in grote jongerenenquête: “Stem van de jeugd horen” Sander Bral

17 december 2019

Onder de noemer '#ongehoord' houdt de stad Mortsel een grote jongerenenquête. De stad verzamelde de voorbije weken al vijfhonderd verhalen van jongeren tussen 12 en 25 jaar tijdens studiemomenten op school, speeltijden en middagpauzes. Vanaf nu kunnen jongeren hun meningen ook digitaal insturen. "Jongeren aanspreken, daar gaan we voor, letterlijk én figuurlijk."

“Heel wat jongeren gingen al met ons in gesprek”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Al die verhalen leverden ons al heel wat informatie op. Als stad proberen we de juiste keuzes te maken. Wat hebben jongeren anno 2020 nodig om gelukkige te zijn? Wat willen ze doen? Wat houdt hen bezig? We willen hun stem horen om daarna samen een nieuw verhaal te schrijven. Een verhaal dat aansluit bij wat er vandaag leeft, dat aansluit op fijne ervaringen maar dat ook de mogelijkheid biedt om te werken aan dat wat minder fijn is.”

Met het initiatief ‘#ongehoord’ sprokkelde de stad al heel wat meningen van Mortselse jeugd tussen 12 en 25 jaar. Om nog meer jongeren de kans te geven hun verhalen te delen met de stad, kunnen ze dat vanaf nu ook zelf doen via mortselbestuift.be of via mortsel.be/ongehoord.

Jeugdhuis

Een specifiek probleem dat via de bevraging aangepakt zal worden is de voorlopige sluiting van jeugdhuis Centraal. Het jeugdhuis werd bij aanvang van de zomer tijdelijk stopgezet wegens het wegvallen van enkele sleutelfiguren en een magere opkomst bij evenementen. In 2020 belooft de jeugdhuiswerking en de stad een doorstart van Centraal, met de bevraging aan de Mortselse jeugd als basis.

Het project kadert in het participatieproject Mortsel Bestuift! en wordt onder andere gesteund door acteur Herman Verbruggen en Ketnetwrapper Sien Wynants.