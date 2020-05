Stad scheldt promotaks en belastingen op terrassen en vaste constructies dit jaar kwijt Sander Bral

18 mei 2020

15u32 0 Mortsel Om de sterk getroffen handelaars te sparen komt de stad Mortsel met steunmaatregelen. Dit jaar zullen de promotaks en de retributie op terrassen niet geïnd worden door het stadsbestuur. Ook de belasting op vaste constructies op het openbaar domein, moet niet betaald worden.

Sinds de start van de coronamaatregelen in maart hebben in Mortsel vele handelaars hun activiteiten moeten stopzetten. Vele anderen die hun diensten en producten wel konden blijven verkopen of intussen weer opgestart zijn, zagen hun inkomsten sterk afnemen. “Mortsel wenst tegemoet te komen aan zijn ondernemers door een aantal lokale belastingen en retributies niet te innen in 2020”, klinkt het bij de stad.

Het gaat om de promotaks, de belasting op publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, de retributie op terrassen van horecazaken en de belasting voor horecazaken op vaste constructies op het openbaar domein.

Lokaal kopen

“Daarnaast willen we meer dan ooit aanmoedigen om lokaal te kopen”, benadrukt de stad. “Op een veilige manier uiteraard, duidelijk op affiches aangegeven in de geopende winkels. Lokaal en veilig kopen wordt ook aangemoedigd in het straatbeeld met affiches en boodschappen op het voetpad.”

Op de heropening van horecazaken is het jammer genoeg nog even wachten. “We blijven de lokale horeca wel steunen en bieden het online platform www.mortsel.be/horecaincoronatijden aan. Ook zijn er vanaf 2 juni bij het stadsonthaal cadeaubonnen te koop om te besteden bij de Mortselse handelaars.”