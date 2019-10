Stad investeert 15.000 euro in ijspiste aan winterbar Brial: “Voorkeursbehandeling en oneerlijke concurrentie” Sander Bral

23 oktober 2019

13u13 0 Mortsel De lokale horeca en de oppositie trekken aan de alarmbel. Het Mortselse stadsbestuur investeert 15.000 euro in een kunstijspiste die deze winter zes weken lang aan Bar Brial in de shelter van Fort 4 zal liggen. Brial staat in voor de inkleding en de uitbating van de piste. “De stad sponsort een private ondernemer van buiten Mortsel en laat onze lokale horeca in de kou staan.”

De winter in Mortsel is al jaren een veel besproken onderwerp. Door de woensdagmarkt kon de jaarlijkse schaatspiste maar twee dagen blijven liggen tijdens het weekend van Mortsel Wintert! en leek het de investering niet waard. De vroegere zomerbar BAR4 probeerde eerder al winteredities maar die vielen letterlijk in het water. De nieuwe zomerbar Brial gaat opnieuw een winterbar installeren.

Het stadsbestuur en Brial vonden het een goed idee om het jaarlijkse evenement Mortsel Wintert! volledig te integreren in de nieuwe winterbar in het fort. Door de hoge kosten voor standjes botste dat op verweer van de lokale ondernemers die al jaren deelnemen aan Mortsel Wintert!. Het stadsbestuur volgde daarin en laat Mortsel Wintert! zoals steeds op het Stadsplein doorgaan.

Kunstijspiste

Maar de schaatspiste bleef malen bij het schepencollege en het bestuur kwam op het idee om die in het openbare deel van de shelter van het fort te leggen, naast het private deel dat uitgebaat wordt door Bar Brial. De stad betaalt voor de kunstijspiste - 15.000 euro - en Brial kleedt ze in en baat ze uit. Scholen en jeugdverenigingen moeten gratis kunnen schaatsen, op andere schaatsers mag Brial winst maken. Ook mag Brial verschillende kraampjes optrekken op het openbare deel van de shelter. Dat Brial winst kan maken dankzij een investering van de stad, steekt bij de lokale horeca.

“We hebben het al moeilijk genoeg”, hekelt Kobe Verbelen van Café Manger, die naar eigen zeggen spreekt voor het handelscentrum. “De zomerbar opent nu al vanaf de paasvakantie tot de herfst en nu komen er nog eens zes weken in de winter bij. Bovendien krijgt Brial nog eens alles in de schoot geworpen van de stad. Waarom investeert het bestuur 15.000 euro extra in de winterbar en niet in Mortsel Wintert!? Het gaat hier om oneerlijke concurrentie.”

Oppositieraadslid Michiel Tisson (Mortsel Leeft!), die zelf ook elk jaar deelneemt aan Mortsel Wintert! met zijn restaurant, kaartte de kwestie deze week aan op de gemeenteraad. Hij sprak over een voorkeursbehandeling van een private ondernemer van buiten Mortsel - Bar Brial hoort bij de groep achter de populaire zomerbar Bocadero in Antwerpen - en stelde voor om te investeren in winteractiviteiten die elke ondernemer ten goede komen.

“Win-winsituatie”

“We bieden zes weken lang een schaatspiste aan, een attractie in onze stad die alle Mortselaars en bezoekers ten goede zal komen”, pareert Ilse Lacante (N-VA), schepen voor lokale economie. “Wij sponsoren Bar Brial helemaal niet, wij leggen zelf een piste aan op onze eigen grond. Door de uitbating uit te besteden besparen we op personeel, inkleding en animatie. Een win-winsituatie.”

“Het gaat niet om een voorkeursbehandeling of oneerlijke concurrentie”, gaat de schepen verder. “De stad organiseert een heel jaar door verschillende evenementen waar private ondernemers hier en daar een graantje van kunnen meepikken. Mogen we geen boekenmarkt meer op het Gemeenteplein organiseren omdat bezoekers dan een koffie gaan drinken in het café op de hoek?”

De hoofdelijke stemming om de investering terug te schroeven was gelijk op de gemeenteraad. Er wordt dus niet meer teruggekomen op de beslissing. Naranjo Decamps (Mortsel Leeft!) beloofde dit nog aan te vechten bij het provinciebestuur.