Stad gaat mondmaskers ronddelen bij alle Mortselaars Sander Bral

05 mei 2020

15u36 1 Mortsel Mondmaskers maken een belangrijk deel uit van de exitstrategie van de coronamaatregelen. In Mortsel voorziet het bestuur voor elke burger een herbruikbaar mondmasker. De eerste twintigduizend mondmaskers moet gebust zijn tegen maandag. Een week later volgt een nieuwe lading.

Het is zo goed als zeker dat maandag de winkels weer mogen openen, tegen dan zouden de eerste twintigduizend mondmaskers voor Mortselaar klaar moeten zijn. Voor de productie van de maskers werkt het stadsbestuur samen met een lokale handelaar.

“Onze inwoners moeten niet uit hun kot komen voor de mondmaskers, ze worden door ons rondgebracht”, klinkt het bij het bestuur. “Er zit ook een handleiding bij die duidelijk maakt hoe ze gewassen en gedragen moeten worden. Het patroon voor de mondmaskers is goedgekeurd door het federale ministerie van volksgezondheid. Je kan er zelf nog een filter aan toevoegen wanneer gewenst. Onze eigen medewerkers krijgen een blauw mondmasker met de witte ‘M’ van Mortsel.”

Tweede lading

Tegen 18 mei, wanneer de scholen terug kunnen openen, zou een tweede lading mondmaskers rondgedeeld worden met als doelgroep jongeren tussen twaalf en achttien jaar. “Deze gefaseerde aanpak geeft ons de tijd om de maskers te laten maken en ze te verdelen.”

“We zijn erg trots dat we voor zo’n grote lading mondmaskers kunnen rekenen op een lokale handelaar”, benadrukt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “Voor hen is het nu een erg moeilijke periode. We zijn dankbaar dat ze ons op die korte tijd van kwalitatieve mondmaskers kunnen voorzien en blij dat de stad het bedrijf kan steunen.”

Ook wanneer je een mondmasker draagt, blijven de andere maatregelen van kracht. Hou altijd anderhalve meter afstand en was regelmatig je handen, ook wanneer je een masker draagt.