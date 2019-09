Stad gaat in beroep tegen uitspraak arbeidsrechtbank in zaak Peter Spruyt Sander Bral

17 september 2019

17u59 2 Mortsel Het stadsbestuur van Mortsel gaat in beroep tegen de beslissing van de Antwerpse arbeidsrechtbank in de zaak tegen voormalig stadsarbeider en vakbondsafgevaardigde Peter Spruyt. Die werd in 2017 met dringende redenen ontslagen na herhaaldelijke werkweigering. Spruyt won deze zomer de zaak en de stad werd schuldig bevonden aan onrechtmatig ontslag en syndicale discriminatie.

Stadsarbeider en vakbondsafgevaardigde Peter Spruyt (55) werd in 2017 ontslagen bij de stad Mortsel nadat hij niet in een loods wilde werken waar asbestresten gevonden werden. De loods aan Fort 4 werd voordien al gesaneerd maar Spruyt en zijn collega’s bleven asbestresten vinden. Eind mei kwam de zaak voor nadat Spruyt het stadsbestuur voor de arbeidsrechtbank sleepte. Tijdens het proces werd duidelijk dat de advocaten van het stadsbestuur niet konden aantonen dat de juiste veiligheidsprocedures gevolgd werden toen Spruyt de laatste keer asbest vond. Ook kon de stad niet weerleggen dat Spruyt extra hard werd afgerekend omdat hij syndicaal actief was.

Boete en schadevergoedingen

Begin juli kreeg Spruyt over de hele lijn gelijk van de rechter. De stad werd veroordeeld voor syndicale discriminatie en onrechtmatig ontslag en moest een schadevergoeding voor het gemiste loon van Spruyt (ongeveer 20.000 euro) en voor smaad en eerroof (ongeveer 2.500 euro) ophoesten. Verder moest de stad nog een boete betalen en opdraaien voor de gerechtskosten.

Tegen die uitspraak gaat de stad nu in beroep. “We gaan in beroep omdat de gerechtsprocedure die optie geeft”, zegt Goele Custers (N-VA), schepen voor personeelszaken. “Wij hopen de arbeidsrechtbank met nieuwe argumenten en stukken te overtuigen. Vooral dat het niet om syndicale discriminatie gaat, zullen we kunnen verduidelijken. Ook dat het niet om een onterecht ontslag ging, hopen wij te kunnen bewijzen door alle elementen nog eens naast elkaar te leggen.”

De stad wil er ook een principezaak van maken om

vakbondsafgevaardigden straffeloos buiten te kunnen zetten Peter Spruyt

Miskenning gevaar asbest

“Het beroep toont aan dat het stadsbestuur niet enkel tevreden is met het feit dat ze mij onterecht op straat hebben gezet”, reageert Peter Spruyt teleurgesteld. “De stad wil er ook een principezaak van maken om vakbondsafgevaardigden straffeloos buiten te kunnen zetten. Door de al bij al lichte straf te betwisten, gaat het stadsbestuur gewoon verder in de miskenning van hoe gevaarlijk asbest is. Ik blijf er bij dat vakbondsafgevaardigden in eer en geweten moeten opkomen voor gezonde werkplaatsen voor hun collega’s. En dat ze aan de alarmbel trekken wanneer ze vaststellen dat zogezegd gespecialiseerde firma’s het nalaten hun job correct uit te oefenen.”

De zaak zal volgend jaar behandeld worden door het Antwerpse Hof van Beroep.