Stad en Dekenaat bevestigen akkoord: cultuur in Mark Liebrecht Schouwburg verzekerd tot het jaar 2064 Sander Bral

15 augustus 2020

15u48 0 Mortsel Het nieuws raakte begin juni al bekend maar nu is het ook officieel bevestigd: de toekomst van de Mortselse Mark Liebrecht Schouwburg is verzekerd tot het jaar 2064 (!). Het erfpacht van het gebouw van Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich werd verlengd.

Het stadsbestuur en vzw Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich bereikten een akkoord om in de toekomst te blijven samenwerken. Beide partijen zijn het erover eens dat de Mark Liebrecht Schouwburg een meerwaarde biedt voor Mortsel en omgeving en dus gewaarborgd moet blijven.

“Voorlopig moeten we coronagewijs nog even geduld hebben, maar op lange termijn ziet de Mortselaar zijn portie cultureel genot alvast verzekerd”, zegt schepen voor vrije tijd Ilse Lacante (N-VA). Pastoor Tom Schellekens, verantwoordelijk voor de parochies van Mortsel en Edegem en voorzitter van de dekenale vzw, drukt ook zijn tevredenheid uit. “Deze werkwijze biedt mogelijkheden om ook in andere gebouwen, zoals scholen en kerken, creatieve oplossingen uit te werken die een meerwaarde betekenen voor de Mortselaar.”