Spookhuis gesloten jeugdhuis schot in de roos: "JH Centraal komt hoe dan ook terug volgend jaar"

05 november 2019

11u44 8 Mortsel Door het wegvallen van enkele sleutelfiguren en een magere opkomst besliste het stadsbestuur samen met de werking van het jeugdhuis om Centraal deze zomer te sluiten. Er loopt momenteel een onderzoek om te polsen wat de jeugd echt wil van een jeugdhuis in Mortsel. Om de werking een beetje levend te houden hield Centraal dit weekend de vijfde editie van spookhuis Carnevil Isolation.

Het verhaal van Carnevil Isolation startte in 2013, een gratis spookhuis gevuld met decor, licht- en geluidseffecten en acteurs voor alle leeftijden. Na een pauze van twee jaar beslisten de oude jeugdhuiskrachten om deze Halloween een vijfde editie van het spookhuis op poten te zetten.

“Het was letterlijk een buitenaardse ervaring met aliens als thema”, zegt Jens Lelie (20), ex-vrijwilliger van het jeugdhuis. “We zijn een heel jaar bezig geweest om het spookhuis te organiseren, van concept tot uitwerking, met een klein werkteam. Deze editie zat vol met speciale effecten zoals projection mapping, een regenscène, een kleine achtbaan en een volledig geautomatiseerd licht- en geluidssysteem.”

Levend houden

Het spookhuis is na vijf edities uitgegroeid tot een bekend evenement in Mortsel met zo’n achthonderd bezoekers. “We proberen het spookhuis elk jaar gratis te houden, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Centraal is al een hele zomer gesloten, met dit evenement proberen we een beetje leven te houden in de werking.”

Stroeve jeugdhuiswerking

Jens benadrukt dat het een gezamenlijke beslissing was van het jeugdhuisbestuur en de stad om de stekker tijdelijk uit Centraal te trekken begin deze zomer. “We constateerden dat het aanbod van het jeugdhuis niet meer overeen kwam met de vraag van onze jongeren”, reageert Goele Custers (N-VA), schepen voor jeugd. “Er kwamen minder bezoekers naar het jeugdhuis ondanks er wel nog goeie activiteiten georganiseerd werden. Na evaluatiemomenten bleek ook dat afspraken niet goed werden opgevolgd en dat er dingen stroef verliepen. Het jeugdhuis is toen akkoord gegaan om eind juni de laatste activiteit te organiseren, met uitzondering van de evenementen die al gepland waren.”

Bevraging

“De stad heeft dan geïnvesteerd in een participatietraject en een onderzoeksperiode met een bevraging bij de jongeren tussen twaalf en vijfentwintig jaar in Mortsel. Op die manier proberen we te achterhalen hoe jeugdhuis Centraal er in de toekomst kan uitzien en welke activiteiten er georganiseerd moeten worden. We hebben al bijna duizend verhalen gesprokkeld van jongeren die vertellen hoe het voelt om jong te zijn in Mortsel.”

De stad hoopt dat onderzoek in december rond te krijgen en eventueel in januari met een hervormd jeugdhuis te starten. “De oude bestuursleden die de kneepjes van het vak kenden, zijn ook allemaal tegelijkertijd gestopt, wat de werking niet ten goede kwam”, benadrukt Jens. “Maar geen paniek, het jeugdhuis overleeft dit wel. Het komt zeker terug, al dan niet onder dezelfde naam.”