Soe Nsuki brengt chaotische comedy-show naar Mortsel Sander Bral

07 januari 2020

10u26 0 Mortsel De Antwerpse komiek Soe Nsuki brengt dra haar eerste zaalshow ‘Soetopia’ naar de Mortselse Mark Liebrecht Schouwburg. In deze ultieme feelgood-show dompelt de chaotische duizendpoot die Soe is het publiek onder in haar eigen wereld van bloemetjes plukken, opgroeien in armoede met vier broers en croque-monsieurs eten.

Op vrijdag 31 januari neemt Soe Nsuki het publiek van Mark Liebrecht Schouwberg mee op reis door het onvoorspelbare landschap dat ‘Soetopia’ heet. “Het land der eeuwige positiviteit”, klinkt het. “Een land waar de glazen overvol zijn, maar waar tegenslag ook zijn plaats heeft. Wordt er gelachen? Ja! Wordt er geweend? Ja! Wordt er geld uitgedeeld? Misschien!”

Philippe Geubels en Jens Dendoncker

Soe Nsuki groeide op in Kalmthout, naast comédienne is ze ook deejay en breakdancer, waarvoor ze in 2011 bekroond werd als beste zogenoemde ‘B-girl’ van de Benelux. In 2012 trad ze voor het eerst op als komiek in de Antwerpse The Joker en een jaar later schopte ze het tot een finaleplaats in Culture Comedy Award. Ze stond nadien in het voorprogramma van Thomas Smith en werkte samen met Philippe Geubels aan het tv-programma ‘Geubels en de Belgen’ op VIER. Later trad ze op met Jens Dendoncker en ging ze in ‘Happy Birthday to Soe’ op één op zoek naar haar roots in Congo.

De deuren openen op 31 januari om 20.15 uur. Kaartjes kosten 15 euro en zijn hier verkrijgbaar. Jade Mintjens verzorgt het voorprogramma van de avond.