Schools for Malawi zamelt geld in na doortocht cycloon Idai in Malawi Sander Bral

16 juni 2019

17u42 0 Mortsel De Mortselse vzw Schools for Malawi kon niet blijven stilzitten na de doortocht van cycloon Idai van afgelopen maart. Mozambique en Malawi werden het hardst getroffen. In samenwerking met het honderdtwintigkoppige wereldkoor Hei Pasoep organiseerde Schools for Malawi zondag een benefietconcert.

Op 15 maart kwam cycloon Idai aan land nabij de Mozambikaanse stad Beira in Zuidoost-Afrika. De cycloon trok noordwaarts en trof ook Malawi erg hard. Het wordt gezien als één van de ergste tropische stormen van het zuidelijk halfrond. Duizend mensen overleefden de cycloon niet, nog eens duizend raakten vermist.

“Door de armoedige omstandigheden waarin de getroffen mensen leven, is heropbouw op eigen kracht haast onmogelijk”, zegt benadrukt Ira Possemiers van Schools for Malawi. “Ook in de dorpjes waar onze vzw verschillende kleuterschooltjes ondersteunt, nabij de regio TA Kuntaja, is de ravage groot. De opbrengst van de benefiet gaat volledig naar de aanschaf van bouwmaterialen om die mensen te helpen met de heropbouw.”

De honderdtwintig leden van Hei Pasoep maakten zondagmiddag de Mark Liebrecht Schouwburg in Mortsel onveilig. Onder eigen muzikale begeleiding brachten ze liederen van over de hele wereld.

Van mei 2016 tot november 2016 werkte Tim Van Gorp als vrijwilliger in Malawi voor een project dat zeventien kleuterscholen ondersteunt. Terug in België wilde hij dat project blijvend en structureel ondersteunen. Dat leidde al snel tot de oprichting van Schools for Malawi.