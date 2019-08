Schepen Koen Dehaen (N-VA) over soap Lepelhof: “Actiegroep verhindert bouw sociale woningen en hypothekeert droom van jongvolwassenen met een beperking” Sander Bral

01 augustus 2019

17u42 6 Mortsel De werken aan het sociale huisvestingsproject Lepelhof inclusief woningen voor jongvolwassenen met een beperking kunnen maandag niet van start gaan. Na aanhoudend buurtprotest gaan alle partijen nog eens rond de tafel zitten en volgt er woensdag een extra gemeenteraad. “Er rust een grote verantwoordelijkheid op de protesterende buren. Ze verhinderen systematisch een prachtig sociaal bouwproject.”

Nog even alles op een rijtje. Twee jaar geleden werd bekend dat sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning 22 nieuwe appartementen mocht installeren op de site van het oude parochiecentrum Lepelhof aan de Sint-Benedictuskerk in Mortsel. Verder is er ook driehonderd vierkante meter gemeenschappelijke ruimte voorzien voor verenigingen en buurtbewoners. Er komen ook zes woningen waar jongvolwassenen met een mentale beperking zelfstandig kunnen wonen, onder begeleiding van vzw Ritmica.

Extra gemeenteraad

Voor de bouw van dit alles dreigt de iconische rode beuk op de site drastisch gesnoeid te worden en op de parking gaan mogelijk zestien bomen voor de bijl. Harry Herkes startte twee jaar geleden een protestactie tegen het snoeien van de beuk aangezien die nooit in zijn volle glorie zou kunnen teruggroeien. Vorige week zocht De Ideale Woning toenadering met de bezorgde buren. De rode beuk zou toch onaangeroerd blijven en er zouden maar een drietal in plaats van zestien bomen gekapt worden op de parking. Toen het stadsbestuur dat nieuws vernam, heeft het de toelating om de bomen te rooien voorlopig ingetrokken. De geplande start van de werken maandag, is uitgesteld. Woensdag volgt er een extra gemeenteraad op vraag van oppositiepartij Groen om de zaak uit te klaren.

Als ouder van een buitengewone jongvolwassene weet ik hoe frustrerend het steeds wederkerende uitstel is. Het buurtprotest hypothekeerd de levensdroom van die jongvolwassenen. Koen Dehaen (N-VA)

“Ik ben diep teleurgesteld”, zucht Koen Dehaen (N-VA), schepen voor patrimonium. “De buurtbewoners, met voornamelijk leden van oppositiepartij Groen, doen er alles aan om de bouw van een twintigtal sociale woningen te verhinderen. Ze blokkeren ook het engagement van de stad om broodnodige gemeenschapsruimte te voorzien. Bovendien worden de zestien gekapte bomen vervangen door 24 nieuwe die meer ruimte zullen krijgen om zich te ontwikkelen dan de huidige bomen. Elke expert stadsontwikkeling juicht zo’n ingreep toe om de verhitting van steden te voorkomen, een o zo actueel punt deze zomer.”

Verantwoordelijkheid

“Het meest pijnlijke is dat de levensdroom van een aantal jongvolwassenen wordt gehypothekeerd”, gaat Dehaen verder. “Als ouder van een buitengewone jongvolwassene weet ik wat dit steeds wederkerend uitstel betekent en welke spanningen dat met zich meebrengt voor die jongeren. Jammer genoeg hebben zij niet de mogelijkheid om een actiegroep op te richten ter bespoediging van het bouwproject. Mijn zoon (27) heeft intussen gelukkig een plaats gevonden om zichzelf te ontplooien. Maar de wachtlijsten voor vele andere jongeren zijn lang, dat weet ik uit ervaring. Er rust een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van de protesterende buren en oppositieleden.”

“Misschien moeten de schepen en het stadsbestuur maar eens in eigen boezem kijken”, reageert Harry Herkes, die voor de ongeruste buurtbewoners spreekt. “Wat wij vandaag verkondigen, is in twee jaar niet veranderd. Als men toen rond de tafel wilde gaan zitten om tot een compromis te komen, graag. Maar dat wilden ze niet. Wij hebben dan maar de nodige procedures gevolgd die wij kunnen volgen. Dat die zo lang duren, is niet onze schuld. Wij zijn absolute voorstander van de nieuwe sociale woningen en het gemeenschapscentrum in onze buurt”, benadrukt Harry.