PVDA voert actie tegen geplande verdubbeling van Igean-presentiegelden Ben Conaerts

14 juni 2020

16u28 0 Mortsel Leden van PVDA hebben zaterdagmorgen actie gevoerd aan het containerpark in Mortsel. De partij wilde daarmee de geplande verdubbeling van de presentiegelden aanklagen voor de bestuursleden van intercommunale Igean.

Eind juni beslist de Raad van Bestuur van Igean over de verdubbeling van zijn eigen presentiegelden (zitpenningen voor deelname aan de vergaderingen, red.). Vanaf dan zouden politici 213 euro ontvangen in plaats van 106 euro. Volgens burgemeester Erik Broeckx (N-VA), voorzitter van de vergadering Milieu & Veiligheid van IGEAN, gaat het om een “administratieve fout” die moet worden rechtgezet en moeten intecommunales ongeveer dezelfde zitpenningen verlenen als gemeenteraden. Maar PVDA vindt de verhoging niet kunnen en voerde zaterdag actie aan het containerpark van Mortsel.

“Volgende week stelt de Raad van Bestuur voor dat politici een dubbele premie zullen ontvangen wanneer ze in de vergadering zetelen. Dit betekent een opslag van 100 procent die ze zichzelf geven. De politici ontvangen deze vergoeding bovenop de verloning van hun mandaat of de presentiegelden in de gemeenteraden. Dat de verdubbeling bovendien gebeurt in volle coronacrisis, vinden wij beschamend. Die zelfbediening vindt plaats op een ogenblik dat zoveel mensen vrezen voor hun job en hun inkomen. Het toont hoe groot de kloof wel is tussen de burger en traditionele politici die vooral met zichzelf bezig zijn.”