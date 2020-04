PVDA bedankt supermarktpersoneel met lekkers: “Sterren zie je pas als het donker wordt” Sander Bral

21 april 2020

11u10 0 Mortsel Om het supermarktpersoneel te steunen en te bedanken voor zijn harde inzet, ging PVDA Mortsel aan het bakken. Het personeel van Aldi, Carrefour en Colruyt werd in het weekend en maandag verrast met lekkers. “Sterren zie je pas als het donker wordt.”

“Voor het personeel in supermarkten zijn het erg moeilijke weken geweest”, zegt Ward Coenegrachts van PVDA Mortsel. “Eerst was er de stormloop in de winkels op een moment dat er bijna nog geen enkele veiligheidsmaatregelen werden genomen en de dagen nadien moest er veel gebeuren om het veilig werken en winkelen mogelijk te maken. Daar bovenop moest het personeel nog eens in debat gaan met hardleerse klanten die de regels niet goed begrepen.”

“Je kan er niet omheen dat dat allemaal een pak stress met zich meebrengt. Terwijl het winkelpersoneel zelf een verhoogd risico loopt, zorgen ze er wel voor dat hun klanten zich kunnen voorzien van alles wat ze nodig hebben. Naast elke avond applaudisseren wilden we meer doen voor deze mensen. We maakten en bezorgden ze wat lekkers met de toepasselijke boodschap: sterren zie je pas als het donker wordt.”