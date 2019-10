Pronk op de cover van je favoriete boek tijdens verwendag bib Sander Bral

02 oktober 2019

11u28 0 Mortsel Snuisteren op de boekenmarkt, genieten van zoete lekkernijen of poseren op je favoriete boekcover via een green screen. Zaterdag legt het personeel van de bib zijn lezers en bezoekers in de watten met tal van activiteiten.

Zaterdag is het in de bibliotheek van Mortsel te doen voor de jaarlijkse verwendag. Er worden spannende Kamishibai-verhalen voorgelezen en er is een tweedehandsboekenmarkt. Verder kunnen bezoekers ook poseren voor een green screen en zo pronken op de cover van een boek naar keuze, geen groene kledij dragen is dan wel de boodschap.

Verder is er nog de theatervoorstelling Brodeck door Hans Van Cauwenberghe, gebaseerd op de bekende roman ‘Het verslag van Brodeck’ van Philippe Claudel. De voorstelling start om 10.45 uur, tickets kosten vijf euro.

Ten slotte is er nog de workshop massage-collage waar kinderen en hun ouders elkaar een originele korte massage geven onder begeleiding van Katrien Oosterlinck. Tickets per duo kosten vijf euro.