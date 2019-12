Politiezones Zuidrand voeren massaal alcoholcontroles uit tijdens eindejaarsperiode Sander Bral

10 december 2019

12u31 0 Mortsel Drinken en rijden gaan nog steeds niet samen en wie zich daar tijdens de eindejaarsperiode toch aan waagt, heeft een grotere kans om tegen de lamp te lopen. Ook dit jaar zetten alle politiezones extra in op alcoholcontroles. De politie wil 300.000 bestuurders controleren over heel het land de komende weken. Ook in de Antwerpse zuidrand wordt er extra gecontroleerd.

De jaarlijkse BOB-wintercampagne ‘Rijden onder invloed van alcohol’ loopt nog tot 3 februari 2020 om zes uur in de ochtend. De doelstelling van de politiekorpsen is om 300.000 bestuurders te controleren. Wij stelden de vraag of de lokale politiezones genoeg mankracht hebben om de nationale doelstellingen te halen en of ze zichzelf quota opleggen.

HEKLA

“Wij nemen uiteraard deel aan de campagne en trachten die zo maximaal te ondersteunen rekening houdend met onze personeelscapaciteit”, zegt Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar). “Wij kunnen echter geen quota van het aantal te controleren bestuurders meegeven omdat dat afhankelijk is van het aanbod bestuurders op het ogenblik dat wij controles houden.”

RUPEL

Ook Rupel (Schelle, Hemiksem, Boom, Niel, Rumst) neemt deel aan de BOB-campagne. “De komende periode staan er in onze zone nog vijf grote acties gepland en tussendoor worden er ook steekproefgewijs alcoholcontroles uitgevoerd”, bevestigt woordvoerder Veronique Wegge.

MINOS

“In de politiezone Minos (Mortsel, Wijnegem, Wommelgem, Borsbeek, Boechout) willen we ons niet laten vastpinnen op aantallen uit te voeren controles”, zegt politiewoordvoerder Johan Wonnink. “Dat vinden we namelijk contraproductief. Beter werkt om te controleren op plaatsen en tijdstippen waar er meer kans is op dronken chauffeurs, dikwijls om plaatsen waar minder verkeer is en op tijdstippen dat het minder druk is. Daardoor kunnen de aantallen die men vooropstelt niet gehaald worden. Wij trachten reeds enige tijd de controles te plannen in functie van bepaalde evenementen waar er alcoholgebruik te verwachten is zoals wintermarkten, fuiven en festivals.”

“We zouden de cijfers wel kunnen halen door bijvoorbeeld overdag op een grote invalsweg te controleren, maar we weten dan meteen dat we geen dronken chauffeurs van de baan halen”, gaat Wonnink verder. “Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we overdag geen alcoholcontroles doen.”

ZARA

PZ Zara (Zandhoven, Ranst) voert meerdere acties uit deze periode. “Enerzijds is er de grote actie tijdens het ‘Weekend zonder alcohol’, een lange actie die een grote inzet vraagt. Daarnaast voeren we ook meerdere kleine acties, uitgevoerd door de diensten Verkeer en Wijkwerking. Door de ploegen op de baan worden tijdens de hele BOB-periode elke dag kleine prikacties gehouden.”

ANTWERPEN

In Antwerpen stad zelf zijn er ook meer controles deze periode. “Maar wij controleren ook buiten de uren waarop de BOB-controles voorzien zijn, namelijk in de weekends tussen 22.00 en 6.00 uur”, benadrukt Wouter Bruyns van PZ Antwerpen. “Quota hebben we niet.”