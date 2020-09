Politie krijgt tientallen tips over verdwijning Ilias (12) vanuit héél Vlaanderen, maar doet ook oproep aan alle eigenaars van camera’s: “Kijk alsjeblieft uw beelden na” Toon Verheijen

19 september 2020

16u24 0 Mortsel Tientallen tips krijgen ze bij de politie binnen rond de verdwijning van de 12-jarige Ilias uit Mortsel. Verspreid zelfs over heel Vlaanderen, maar spijtig genoeg zijn het ook veel tegenstrijdige tips. “Maar we gaan ze één voor één na”, zegt politiecommissaris Johan Wonnink. “We doen ook een oproep aan elke camera-eigenaar: kijk uw beelden eens na. Ergens moet hij er nog op staan.”

Het is ondertussen meer dan 48 uur nadat de jonge Ilias schijnbaar spoorloos lijkt verdwenen te zijn. Hij vertrok donderdagmorgen om 8.10 uur naar school, maar daar kwam hij echter niet aan. Wel werd hij een tiental minuten later nog gefilmd door een camera aan een benzinestation in Wilrijk, ‘the point last seen’. Op zijn rug een zwaar geladen rugzak en fietsend tegen een stevig tempo. Links en rechts was er wat kritiek dat de politie niet opvallend meedoet aan de zoekactie. “Ook voor ons is dat frustrerend”, zegt Johan Wonnink. “Maar een helikopter inzetten zomaar om hem in te zetten heeft geen zin. We hebben op dit moment géén aanknopingspunt en dat maakt nog eens zo frustrerend. Ilias heeft ook een gsm, maar die had hij die ochtend niet bij. Dat spoor stopt dus ook al voor ons.”

Vlaanderen

De politie zet al het mogelijke in aan middelen op dit moment om Ilias te vinden. “We krijgen ook enorm veel tips binnen”, zegt commissaris Johan Wonnink. “Tips van over héél Vlaanderen die we allemaal één voor één nagaan. Het vervelende is dat er veel tegenstrijdige tips tussen zitten. Want de ene heeft hem gezien in Oostende terwijl de andere hem heeft gezien in Antwerpen. Dat maakt het natuurlijk lastig, maar we kunnen het niet maken om een tip niét uit te zoeken. Maar we benadrukken dat mensen tips mogen blijven sturen, want we blijven hopen op die éne gouden tip. Dat we zoveel meldingen krijgen is ook een teken dat héél Vlaanderen zich met de zaak bezig lijkt te houden.”

Camera’s

De politie doet ook een oproep. “Heel België hangt vol met camera’s”, zegt Johan Wonnink. “Daarom doen we een oproep: kijk eens even uw camerabeelden na rond het tijdstip van verdwijnen, kort erna of misschien wel van de vele uren erna”, zegt Wonnink. “We zijn ervan overtuigd dat hij nog op heel wat beelden moet te zien zijn. Dus alsjeblief, kijk die beelden na, exporteer ze en breng ons op de hoogte. Het kan ons ook helpen om zijn eventuele route verder uit te stippelen.” De politie zelf gaat ook alle openbare camera’s en ANPR-camera’s na in de hoop daar iets bruikbaars op terug te vinden.

Wie meer weet over de verdwijning van Ilias Chadhi (12) uit Mortsel kan gratis en anoniem contact opnemen met de politie via 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu of met Child Focus via 116.000.

Illias is 1,62 is meter groot, heeft bruine ogen en bruin golvend haar en draagt een metaalkleurige bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg de jongen een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen en witte sneakers. Hij had een rugzak bij van het merk ‘Eastpack’ met een motief van blauwe en zwarte vierkantjes. Hij fietst met een grijsblauwe mountainbike met een beige zadel en draagt een zwarte fietshelm.