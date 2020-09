Politie heeft vermiste Ilias (12) in goede gezondheid teruggevonden Toon Verheijen

20 september 2020

12u52 1136 Mortsel De politie heeft de vermiste Ilias (12) uit Antwerpen in goede gezondheid teruggevonden. Meer details over hoe en waar hij is teruggevonden zijn nog niet bekend. Eerder vandaag was de focus in de zoektocht verschoven naar de lievelingsoom van Ilias, een zekere Benjamine uit Berchem met wie Ilias een heel nauw contact heeft.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ilias werd in goede gezondheid aangetroffen”, bevestigt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. De jongen is nog onderweg naar zijn familie. Het parket wacht nog af om te communiceren over meer details, zoals de plaats waar hij werd aangetroffen.

Eerder vandaag verschoof de focus in de zoektocht naar een lievelingsoom van Ilias. De ouders van Ilias hadden de laatste keer donderdag nog contact met de man, maar die antwoordde toen dat hij ergens in Frankrijk in quarantaine zou zitten. “Hij kan ons mogelijk meer uitleg verschaffen”, zei commissaris Johan Wonnink daarover.

De 12-jarige Ilias is sinds donderdagochtend verdwenen toen hij naar school was vertrokken, maar daar nooit is binnengegaan en bewust zijn fietstocht verderzette in de richting van Wilrijk waar hij een laatste keer is gezien op de camerabeelden van het tankstation. “We houden nog altijd alle pistes open, maar we willen nu vooral dringend contact met een zekere Benjamine, een oom van Ilias”, zegt Johan Wonnink. “Dat was zijn lievelingsoom met wie hij een heel nauw contact had. De familie heeft met hem donderdag nog contact gehad, maar sindsdien niet meer. Hij woont normaal in Berchem, maar antwoordde vorige donderdag aan de familie dat hij ergens in Frankrijk in quarantaine zou zitten. Sindsdien is er geen contact meer geweest. Daarom doen we nu een publieke oproep aan de man om met ons of de familie contact te nemen.” De politie is uiteraard in Berchem polshoogte gaan nemen op het adres van de man, waar hij inderdaad niet werd aangetroffen.

School

De politie houdt dus nog altijd alle pistes open, maar gaat er in eerste instantie wel vanuit dat Ilias uit eigen beweging van huis is weggebleven. “We hebben ondertussen de bevestiging gekregen dat hij wel degelijk aan school is geweest, maar dat hij daar heeft beslist om verder te fietsen", zegt Johan Wonnink. “Maar het is uiteraard ook zo dat we daarna niet meer weten wat er gebeurd is want buiten dat camerabeeld in Wilrijk hebben we geen tastbaar bewijs meer. Maar ergens hopen we dat die lievingsoom misschien wat duidelijkheid kan verschaffen. Voor alle duidelijkheid: we zeggen niet dat er sprake is van kwaad opzet. We willen hem spreken als getuige, want hij had er heel veel contact mee.”