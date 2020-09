Politie heeft nog steeds geen spoor van vermiste Ilias (12) Toon Verheijen

19 september 2020

10u41 3938 Mortsel De familie van de sinds donderdag vermiste De familie van de sinds donderdag vermiste Ilias (12) uit Mortsel doet een oproep aan vrijwilligers en sympathisanten (ver) buiten Antwerpen om ook flyers uit te delen. “We hebben hier in het Antwerpse al zoveel geflyerd en gezocht. We vermoeden dat hij verder weg zit”, zegt tante Myriam. Zijn ouders zijn uitgeput en ten einde raad. “Ilias is hun oogappel. Een knuffelbeer.”



De 12-jarige Ilias Chahdi (12) uit Mortsel vertrok maandag zoals elke schooldag met de fiets naar school vanuit de Vredebaan in Mortsel naar het OLVE-College in Edegem. Maar daar kwam hij dus nooit aan. Familieleden, vrienden en sympathisanten hebben al zowat heel het Antwerpse doorzocht en al duizenden flyers uitgedeeld, maar voorlopig ontbreekt nog elk spoor. “We mikken nu op buiten de regio Antwerpen”, zegt tante Myriam. “We hebben een vermoeden dat hij al lang niet meer in Antwerpen zit. Mechelen, Brussel, Gent. Het kan allemaal. Zover is dat uiteindelijk ook allemaal niet als Ilias bij iemand is ingestapt, is meegenomen of de bus of trein heeft genomen. Het kan allemaal. Wie flyers wil, mag mij gerust contacteren en dan bezorg ik die hen wel.” Myriam is te bereiken op 0484.82.75.71.



De politie onderzoekt ondertussen uiteraard de zaak en gaat elke tip na. Ook Child Focus verspreidt ondertussen affiches. “Ik ga vragen dat Child Focus ook in andere talen affiches gaat maken en verspreiden zodat we nog meer mensen kunnen bereiken”, zegt een verontruste tante Myriam. “We geven de hoop nu niet. Zelf gaan we ook nog proberen te flyeren en te zoeken. We willen echt wel zo snel mogelijk onze Ilias terug bij ons.”

Uitgeput

De ouders van de jongen hebben het volgens Myriam zwaar. “Ze zijn uitgeput en ze kunnen het nog maar amper aan. Ilias was toch een beetje hun oogappel. Een kleine knuffelbeer. Hij was een jongen die altijd in de gaten gehouden werd. Hij mocht zeker buiten spelen, maar dan hielden ze hem altijd in de gaten. We zouden echt niet weten waarop hij nu plots zou weglopen of waarom hij niet naar school zou willen. We weten echt niet wat er gaande is. Die tocht naar school heeft hij al zoveel keer gedaan. Nooit heeft hij een andere route genomen. Heeft iemand hem aangesproken en was hij bang? Ik weet als hij ergens bang van heeft, dat hij zich dan snel uit de voeten probeert te maken. Is dat gebeurd? We zijn stilaan ten einde raad, maar we geven niet op.”

Acties

De lokale politie hield zaterdagochtend een coördinatie-overleg naar aanleiding van de verdwijning van Ilias. “We hebben een verdeling gedaan van de binnengelopen tips en analyse van camera- en ANPR-beelden”, zegt commissaris Johan Wonnink.

Een écht spoor van de jongen is er echter nog niet. Daarom staat er nog geen grote gecoördineerde zoekactie van de politie gepland. We hebben nergens een aanknopingspunt in welk gebied we zouden moeten zoeken”, zegt Wonnink. “Op dit moment is het zinloos om plaatsen te gaan uitkammen. Hij kan overal zijn. Je kan niet overal beginnen zoeken", klinkt het.

“We houden nog altijd alle pistes open. Het blijft in elk geval vreemd dat hij plots een andere fietsroute koos dan de gewone weg naar school”, aldus de politiecommissaris.

Wie meer weet over de verdwijning van Ilias Chadhi (12) uit Mortsel kan gratis en anoniem contact opnemen met de politie via 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu of met Child Focus via 116.000.